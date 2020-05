Mai, mois de Marie : prions avec Notre-Dame de Salut et Notre-Dame de Lourdes

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

A l’initiative de l’Association et de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, au sein du Pèlerinage National, en lien avec Radio Notre Dame, Le Pèlerin et Prions en Eglise, un chemin de prière va être parcouru tout au long du mois de Mai, mois de Marie.

« Dans la situation de détresse et d’espérance dans laquelle nous nous trouvons et conformément à la vocation de notre association, nous vivrons une prière commune pendant tout le mois de mai 2020 », explique le P. Vincent Cabanac, Directeur du Pèlerinage National.

Chaque jour, nous partagerons avec vous un chant – une musique, un court texte de méditation, une prière, des intentions avant de finir sur un « Je Vous salue Marie ». Chaque jour nous proposerons une méditation sur un des mystères du rosaire. Ces textes seront issus des écrits de St Augustin, de Ste Marie-Eugénie, de St Jean-Paul II, du P. Emmanuel d’Alzon, des papes Benoît XVI et François, et d’autres auteurs chrétiens.

En union avec le sanctuaire de Lourdes, nous réciterons le chapelet depuis la Grotte de Massabielle (à 15h30 en français), en direct ou en différé.

La prière pourra être personnelles ou communautaire. Chaque jour, dans toute la France et au-delà, cette prière sera partagée par un comité régional du Pèlerinage National (personnes malades et pèlerins), un service de l’Hospitalité Notre-Dame de Salut et des communautés religieuses de l’Assomption.

Il s’agira de sortir du confinement et de nous prêter attention les uns aux autres, de partager nos intentions, de nous impliquer dans la prière et de commencer cela alors que nous sommes encore confinés.

Nous irons du vendredi 1er mai au dimanche 31 mai (Fête de la Pentecôte).

Nous comptons sur vous pour vous joindre à ce mois de Marie si particulier.