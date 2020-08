Thierry Lavit, maire de Lourdes : « mon ambition, redonner de la cohérence à la relation élu-citoyen »

« Lourdes sera toujours la ville fraternelle, fraternité spirituelle et fraternité républicaine ». Découvrez la vision et les objectifs de Thierry Lavit pour la ville de Lourdes qu’il préside. Une interview de Louis Daufresne.

Comment imaginer l’avenir de Lourdes ? Le nouveau maire Thierry Lavit, 57 ans, s’exprime en exclusivité pour Radio Notre Dame. Cet ancien soignant et ingénieur qualité à l’hôpital de Lourdes, a été victime d’un cancer il y a trois ans. Cette épreuve l’a changé et mentalement revigoré. Dans cet entretien, il parle de sa vision de la politique locale, de ses projets pour sortir la ville du marasme dans lequel l’a plongée la pandémie, de ses bonnes relations avec l’institution catholique, lui qui est l’ancien président du Cercle radical lourdais. Sa liste s’appelait « Lourdes, plus qu’une ville ». Elle a recueilli près de 60 % des voix au second tour des élections municipales. Thierry Lavit est fière de ses origines. Il commence par évoquer ses liens de famille avec Sainte Bernadette.