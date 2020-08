Suivre le pèlerinage national à distance, c’est possible

Les conditions sanitaires particulières ont poussé à repenser le pèlerinage national, c’est pourquoi l’association Notre-Dame du Salut et Croire se sont associés pour le faire vivre aussi en ligne.

Un e-pèlerinage ! Comme le souligne Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, recteur du Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, « si vous ne pouvez pas venir à Lourdes, c’est à Lourdes qui vient à vous ». Une idée qui avait déjà séduit et réunit 80 millions de personnes à travers le monde avec Lourdes United.

La démarche est simple pour ce 147 ème pèlerinage, le site Croire vous propose de vous inscrire avec une adresse email pour recevoir du 13 au 16 août, des prières, des conférences, des témoignages. Ainsi le pèlerin peut participer via Youtube aux offices, notamment la célébration eucharistique, mais aussi confier des intentions de prières, et écouter des « Grands Témoins » comme peut le faire la délégation de 500 personnes participant au pèlerinage national. Des liens sont envoyés à l’adresse indiqués et vous pouvez via le site, entrer dans une démarche spirituelle.

Mgr Olivier Ribadeau- Dumas rappelle tout de même que « rien évidemment ne peut remplacer la présence physique sur le sanctuaire ». C’est la première fois à Lourdes que les malades sont absents, personnes vulnérables, les conditions sanitaires n’étaient pas requises.

Pour vous inscrire, c’est par ici