L’homélie de la messe de l’Assomption du Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes

Retrouvez l’homélie du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’état du Vatican, à l’occasion du 147 ème pèlerinage national de Lourdes.

Chers frères et sœurs,

Je suis très heureux d’être à Lourdes en ce jour de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie et de présider le pèlerinage national 2020, qui nous offre aussi l’occasion de célébrer le 175e anniversaire de la fondation de la congrégation des Augustins de l’Assomption.

Je vous salue tous avec grande affection et je vous apporte le salut, la proximité spirituelle et la bénédiction du pape François : aux évêques, aux prêtres particulièrement aux membres de la famille religieuse de l’Assomption, aux diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles, de manière spéciale à ceux qui portent le poids de l’âge, d’un handicap, de la maladie et de la pauvreté, aux jeunes et aux pèlerins venus des divers horizons.

Je crois que nous avons beaucoup de choses à confier à la Vierge Marie pour nous-mêmes et pour les autres. Moi aussi j’arrive ici bien chargé de nombreuses intentions qui 2 m’ont été confiées ces jours-ci par des personnes que j’ai rencontrées et qui savaient que j’allais venir à Lourdes. Nous nous tournons vers Marie avec une confiance immense, avec la ferme certitude qu’elle nous écoutera. Marie, en effet, resplendissante de gloire, se montre à nous comme signe de consolation et d’espérance sûre, comme nous l’enseigne le Concile Vatican II (cf. LG 68).

Ces paroles du Concile sont d’une grande actualité, eu égard au contexte de la pandémie, qui menace encore notre monde et des nombreux conflits et tensions qui l’affligent, un monde qui connaît l’obscurité, la peur et la désorientation. Redisons avec foi ces paroles du salve Regina : Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte (Tourne donc, ô notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous). Pour sa part, Marie nous invite aujourd’hui à tourner nos yeux vers elle pour contempler le mystère de son assomption au ciel et la beauté de con corps glorifié.

Exaltée dans toute la plénitude de son humanité, la Vierge Sainte nous conduit à vivre enracinés dans le mystère pascal de Jésus. Elle partage avec nous ses traits : les traits imprimés dans son corps par son assentiment de foi à l’œuvre de la Grâce et par son appartenance active à la communauté des appelés au salut. Porter dans notre corps 3 les traits de Marie élevée dans la gloire signifie donc devenir des hommes et des femmes eucharistiques, dont la vie est guidée par le « Faites ceci en mémoire de moi » (cf. Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, n. 54), afin que soient préparés les chemins de notre montée vers le ciel. La préparation de ces chemins demande un discernement attentif. Toutes les voies ne conduisent pas au Christ. Comme l’apôtre Paul nous l’a enseigné et rappelé dans la deuxième lecture de ce jour, c’est à travers ce discernement attentif que se manifeste le fait que Jésus règne sur l’histoire et sur la famille humaine, dans l’attente du jour où il n’y aura plus la mort parce que Dieu sera tout en tous. Régner veut dire exercer un pouvoir. Quel est alors le pouvoir de Jésus ? C’est le pouvoir de la miséricorde ; le pouvoir du pardon ; le pouvoir de l’amitié ; le pouvoir d’être aimé et d’aimer. Un pouvoir qui se mesure toujours sur le « vous avez appris qu’il a été dit… eh bien ! moi, je vous dis” (Mt 5, 21-22), parce que « je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle mes amis » (Jn 15, 15).

Le discernement des croyants permet à ce pouvoir de devenir action, événement, expérience : le Christ, en effet, ne veut pas régner seul, mais il veut régner avec tous ceux qu’il ne dédaigne pas d’appeler ses frères et sœurs. Le 4 discernement est participation concrète au pouvoir du Christ, à son règne au fil du temps sur la famille humaine afin que sa marche soit orientée de l’intérieur vers le jour glorieux et inconnu de sa manifestation finale : c’est-à-dire au jour où – comme nous proclamerons tout à l’heure dans la Profession de foi – il viendra juger les vivants et les morts sur la base de ce qu’il nous a déjà annoncé : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Le jour où sa parole : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde » (Mt 25, 34) que nous voyons aujourd’hui déjà réalisée en Marie glorifiée dans son corps et dans son âme : « associée aux Mystère de l’Incarnation et de la Rédemption par un lien étroit et indissoluble, la Vierge très Sainte, l’Immaculée, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en son corps et en son âme à la gloire céleste et configurée à son Fils ressuscité, anticipant le destin futur de tous les justes » (Paul VI, Sollemnis professio fidei, 30 juin 1968).

Porter les traits de la Mère de Jésus élevée dans la gloire, en tant qu’hommes et femmes eucharistiques, immergés dans le discernement, veut dire, simplement, « ne pas avoir peur ». 5 La première lecture ainsi que l’Evangile nous l’ont clairement annoncé. Devant le Dragon rouge et ses manifestations maléfiques dans l’histoire, l’homme et la femme, qui portent les traits de Marie élevée dans la gloire, ne reculent pas, ni ne se soumettent ; ils savent transformer le désert, un lieu aride et inhospitalier, en refuge sûr où l’on conserve ce qui rend vivant ; sans utiliser les armes et la violence, mais avec la joie et la prière qui devient fidélité dans la promesse et dans le don de soi, ils ne permettent pas aux orgueilleux, aux riches, aux puissants, aux corrompus, de s’ériger en “exégètes de la vie”, “manipulateurs” des consciences et des corps des personnes, “voleurs” de l’avenir et de l’espérance. Vivre tout cela et appartenir au Seigneur crucifié et ressuscité, appartenir à la communauté des appelés au salut, veut donc dire recevoir le don de la fête.

Chers frères et sœurs, Marie, glorifiée, totalement comblée de la « vision de Dieu », est donnée aujourd’hui par la Sainte Trinité à l’Eglise et au monde comme « signe de consolation et d’espérance sûre » pour qu’ils se mettent en pèlerinage, forts de l’humilité du discernement, comme hommes et femmes eucharistiques. Ce lieu où nous nous trouvons aujourd’hui pour célébrer liturgiquement les merveilles que Dieu a accomplies et accomplit en elle en 6 faveur de tous, est tellement intimement lié à l’expérience du pèlerinage que sans ce signe de foi ecclésiale il ne peut être ce qu’il est. Nous sommes venus ici à Lourdes en pèlerins pour constater qu’il y a une grotte ouverte : une grotte ouverte qui renvoie au sépulcre ouvert et vide de Jésus. Comme dans ce sépulcre, la lumière de la résurrection de la chair a resplendi, ici l’Eglise a reconnu que cette même lumière a fait briller la Toute Sainte Immaculée aux yeux, à l’esprit, au cœur et aux oreilles de sainte Bernadette, pour que les humbles et les pauvres deviennent de vrais maîtres de la foi du peuple de Dieu et porte d’entrée au mystère de Dieu Sauveur.

Cette grotte ouverte que nous voyons et touchons avec les mains et les yeux du corps et de l’esprit, comme et à cause du sépulcre vide de Jésus, nous transmet « la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire », comme l’affirme le Pape François dans l’Exhortation Apostolique Evangelium gaudium, (n. 87). Que cette “mystique” accompagne toujours notre croissance dans le discernement. Et qu’avec cela les traits de la Vierge Marie élevée dans la gloire grandissent en 7 chacun de nous pour que nous puissions toujours plus appartenir joyeusement au peuple qui en porte filialement l’image dans la mesure où sans hésitation, sans bavardages et murmures, on se consacre entièrement au pacte et à la marche qui rend missionnaires et évangélisateurs, en unissant entre eux les générations et les nombreuses cultures dans la louange à Dieu et dans le service de la croissance de ce qui est authentiquement humain. Que le Seigneur de la gloire et de l’amour réalise nos bons désirs par l’intercession de Sainte Marie.

Amen !