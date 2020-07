Le sanctuaire de Lourdes s’adapte à la crise sanitaire et organise le premier e-pèlerinage mondial le 16 juillet prochain, Lourdes United.

« Lourdes a besoin de pèlerins comme les pèlerins ont besoin de Lourdes« , ces mots forts de Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, recteur du sanctuaire, ne sont pas anodins. Malgré sa réouverture partielle, le Sanctuaire ne peut accueillir qu’un nombre très limité de pèlerins, selon un protocole sanitaire rigoureux. Il entrevoit une saison quasi blanche. Lourdes sans pèlerin, c’est un Lourdes sans ressource pour mener à bien sa mission, pour entretenir l’ensemble du site, pour garantir sa pérennité et les emplois de ses 320 salariés. Le Sanctuaire prévoit une perte historique de 8 millions d’euros. Au-delà, c’est la quasi-totalité du bassin de vie Lourdais qui est en proie à d’immenses difficultés.

A travers ce e-pèlerinage, Mgr Ribadeau-Dumas, y voit l’occasion de recréer du lien social et transmettre un message d’espérance. Un marathon spirituel de 15h, en 10 langues, en direct avec la retransmission des célébrations, processions, chapelets et prières et un plateau télévisé de 2h où se succéderont des personnalités religieuses et civiles qui témoigneront du rôle que Lourdes joue dans leur vie. Les caméras partiront à la découverte des coulisses de ce lieu unique pour mieux en expliquer la mission. religieuses et civiles qui témoigneront du rôle que Lourdes joue dans leur vie. Les caméras partiront à la découverte des coulisses de ce lieu unique pour mieux en expliquer la mission.

Ce 16 juillet, le Sanctuaire fera appel à la générosité que voudront bien lui témoigner tous ceux qui souhaitent aider Lourdes à poursuivre son œuvre.

Un temps de retrouvailles, d’espérance et de solidarité pour renouer avec l’esprit de Lourdes

Lourdes, centre international de pèlerinage, mobilise près de 100 000 bénévoles pour accueillir chaque année 3 millions de pèlerins et visiteurs venus du monde entier, dont plus de 50 000 malades et personnes handicapées. Multi-générationnel et multiculturel, le e-pèlerinage « Lourdes United » rassemblera toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, voient en Lourdes un repère de foi, d’engagement, de partage et d’espérance. Le monde fait face à une crise économique et sociale sans précédent, doublée d’une quête de sens inédite. La fraternité, la générosité et l’espoir dont le Sanctuaire est porteur depuis 162 ans n’ont jamais été aussi essentiels. A Lourdes, les personnes pauvres, fragiles, malades ou handicapés ont la première place.

Lourdes United face à la crise

Les chapelains du Sanctuaire de Lourdes portent à la Grotte depuis toujours la prière pour le monde et avec le monde, et plus encore pendant la crise mondiale que nous vivons. Les centaines de milliers de messages, d’appels à l’aide, de cris de souffrance, mais aussi de témoignages d’espérance continuent de parvenir à Lourdes, cœur battant de prière. Le 16 juillet n’est pas une date anodine, c’est le jour anniversaire de la 18 ème et dernière apparition de la Vierge Marie à Lourdes

Pour participer au e-pèlerinage : www.lourdes-united.org