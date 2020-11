JMJ : la célébration diocésaine aura désormais lieu le dimanche du Christ Roi

La célébration diocésaine des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) se tiendra désormais le dimanche du Christ Roi, pour clôturer l’année liturgique, a annoncé le Pape François à l’issue de la messe ce dimanche 22 novembre.

À la fin de la messe en la Solennité du Christ Roi au cours de laquelle la Croix des JMJ a été remise des jeunes Panaméens aux jeunes Portugais, le Saint-Père a salué tous les jeunes qui préparent déjà les JMJ de Lisbonne en 2023, a indiqué le site d’informations du Vatican VaticanNews. «Un salut particulier aux jeunes panaméens et portugais, représentés par deux délégations qui, dans un instant, feront le geste significatif du passage de la Croix et de l’icône de Marie Salus Populi Romani, symboles des Journées Mondiales de la Jeunesse. C’est un passage important au cours du pèlerinage qui nous conduira à Lisbonne en 2023», a poursuivit l’évêque de Rome.

D’une hauteur de 3,8 mètres, la croix des JMJ est l’un des grands symboles de ce rassemblement. Son histoire remonte à 1984 lorsque le pape Jean-Paul II demanda qu’une croix soit installée près du grand autel de la basilique Saint Pierre de Rome pour l’année jubilaire.

Le Pape François en a profité pour exprimé son souhait de relancer aussi les JMJ dans les églises locales, annonçant le transfert de la JMJ diocésaine, qui se tenait jusqu’à présent le dimanche des Rameaux, au dimanche du Christ Roi.

«Trente-cinq ans après l’institution des JMJ, après avoir écouté divers points de vue et le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, compétent pour la pastorale des jeunes, j’ai décidé de transférer, à partir de l’année prochaine, la célébration diocésaine des JMJ du Dimanche des Rameaux au Dimanche du Christ Roi. Le Mystère de Jésus Christ Rédempteur de l’homme demeure au centre, comme l’a toujours souligné Saint Jean-Paul II, initiateur et patron des JMJ», a expliqué le pontife, avant d’exhorter les jeunes à «criez par leur vie que le Christ vit et règne», car, si eux se taisent «les pierres crieront» (cf. Lc 19, 40).

Prévues en août 2022, le pape François avait annoncé le report d’une année des prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Lisbonne en août 2023 « en raison de l’actuelle situation sanitaire ».

Elles auront pour thème « Marie se leva et partit avec empressement » (Luc 1, 39).

Chers jeunes, ne renonçons pas aux grands rêves. Le Seigneur ne veut pas que nous rétrécissions les horizons, il ne nous veut pas garés sur les côtés de la vie, mais en marche vers de grands objectifs, avec joie et audace. #takeupthecross https://t.co/NUkAxHSZsm — Pape François (@Pontifex_fr) November 22, 2020

Avec VATICANNEWS