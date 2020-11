Covid-19 : l’Assemblée plénière des évêques de France se tiendra en visioconférence

La Conférence des évêques de France (CEF) a annoncé qu’elle organisait du 3 au 8 novembre 2020 l’Assemblée plénière de Lourdes en visio-conférence en raison du confinement.

Ecologie intégrale, abus sexuels dans l’Eglise, paroisses et territoires (…) : le programme de cette nouvelle édition de l’Assemblée plénière des évêques de France du 3 au 8 novembre 2020 s’annonçait chargé. La réunion d’évêques et de cardinaux qui se réunit deux fois par an, à l’automne et au printemps à Lourdes, sera pourtant de nouveau bousculée par l’épidémie de Covid-19. Au printemps dernier, la Conférence des Evêques de France avait dû reporter l’assemblée prévue du 31 mars au 3 avril. Celle-ci s’était alors déroulée en visioconférence du 8 au 10 juin 2020. Les évêques avaient notamment échangé sur l’actualité de la COVID-19, le confinement et ses suites.

Chaque évêque restera dans son diocèse

Comme au printemps dernier, cette session automnale aura bien lieu mais à distance, chaque évêque restant dans son diocèse, comme l’a annoncé la CEF dans un communiqué. Le programme évoqué initialement va aussi subir quelques aménagements. Les travaux de l’Assemblée plénière porteront les mardi 3 et mercredi 4 novembre sur la démarche d’écologie intégrale avec un accent donné au monde agricole et rural. Les évêques poursuivront jeudi 5 novembre leurs réflexions sur la lutte contre les abus avec présentation à l’issue du rapport statistique de la CEF. Toutefois la nouvelle séquence « santé des prêtres » initialement prévu est reportée à une date ultérieure « de manière à en préserver toute la qualité voulue (présentation, questions, échanges) ». Si le discours de clôture de Mgr Éric de Moulins-Beaufort est bien maintenu le 8 novembre, la messe télévisée prévue ce même jour sera quant à elle annulée.