Coronavirus : le pape François prie la Vierge Marie pour la fin de la pandémie

En ce 3ème dimanche de carême, le Saint-Père a péleriné durant plus d’une heure dans les rues de Rome, vénérant Marie en la Basilique Sainte Marie Majeure et priant devant le crucifix de l’église San Marcello al Corso.

Les plus souffrants. Une fois encore le pape pape François a tourné sa prière vers eux en allant s’incliner devant l’icône de Marie Salus populi Romani, (Salut du Peuple romain) en la Basilique romaine de Sainte Marie Majeure. Une visite privée durant laquelle il a demandé la protection spéciale de la Vierge face à la pandémie de coronavirus. En 593, le pape Grégoire Ier avait emmené cette icône en procession contre la peste. En 1837, Grégoire XVI l’avait également invoquée contre le choléra.

Consolation et réconfort

Le pontife s’est ensuite rendu en l’église San Marcello al Corso, parcourant les rues désertes de la ville éternelle, à cause du confinement. C’est là qu’est conservé le Crucifix miraculeux en bois porté en procession, en 1522, dans les quartiers Rome pour mettre fin à la « Grande Peste ». La procession dura 16 jours, du 4 au 20 août 1522. Au fur et à mesure de la procession, la peste donnait des signes de régression, et chaque quartier essayait de conserver le crucifix le plus longtemps possible. A la fin, lorsqu’il fut ramené à l’église, la peste avait complètement cessé. Dans sa prière, le pape François a invoqué la fin de la pandémie qui frappe l’Italie et le monde. Puis, il a imploré la guérison des nombreux malades, avant de faire mémoire des nombreuses victimes. Il a demandé consolation et réconfort pour tous. Le Saint-Père n’a pas oublié les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, « ceux qui en cette période, par leur travail, garantissent le fonctionnement de la société ».