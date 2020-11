Le père Stéphane Mayor : « Plongez dans la Bible, n’ayez pas peur de vous y perdre « 

Quelque soit notre âge ou les raisons pour lesquelles nous nous intéressons à la Bible, savoir comment la lire, dans quel ordre et comment interpréter telle ou telle écriture est parfois difficile. Le père Stéphane Mayor était dans Oxygène ce lundi 23 novembre 2020 afin de vous donner ses conseils.

Tout le monde a déjà fait cette expérience : vouloir découvrir le monde, partir dans le pays convoité … et arriver sur place en comprenant à peine quelques mots. Pour le père Stéphane Mayor, commencer à lire la Bible est une expérience très similaire : nous ne comprenons pas tout, nous pouvons mal interpréter, et nous avons souvent besoin d’aide et de temps.

Comment faire pour être capable d’en arriver à l’immersion complète ? Le père Stéphane Mayor propose des conseils dans l’achat de la Bible, dans les livres à se procurer en fonction de son âge mais aussi des manières de s’y plonger. Tout le monde ne s’y intéresse pas de la même façon, certains vont jouer les touristes, d’autres vont lire des passages précis qui les intéresse, et d’autres vont chercher à comprendre les écritures tel un voyageur s’immergeant dans une nouvelle culture.

Peu importe quel type de lecteur vous êtes, les prêtres et autres groupes de prières sont disponibles pour répondre à vos questions. Le père Stéphane Mayor conseille à ceux qui souhaitent « connaître la terre promise » qu’est la Bible de lire des passages du livre sacré au moins une fois par semaine.