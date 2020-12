Noël solidaire : offrez une box de Noël

Cette action citoyenne s’ajoutent donc à celles menées par les associations de terrain pour venir en aide aux sans-abri toute l’année. Ce mouvement spontané est d’abord né en Franche Comté et a aujourd’hui gagné de nombreuses régions françaises. Des dizaines de pages Facebook « boîtes de noël » ont depuis essaimé et permettent de mettre en relation particuliers souhaitant offrir un colis et les associations qui vont les distribuer tout le mois de décembre. Parmi elles, la page Facebook « Boite de Noël – Paris » travaille main dans la main avec des associations de la capitale comme Exclusolidaires l’Association Aurore et Mamama , la Maraude du partage ou encore le Secours populaire . Une carte Google Maps a même été créée pour retrouver tous les points de collecte en Ile-de-France et plus largement en France . Vous pouvez donc déposer votre boîte chez des commerçants, entreprises et particuliers qui ont généreusement mis à disposition leurs locaux pour entreposer ces colis.