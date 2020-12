Ces 4, 5 et 6 décembre 2020, donnez-un coup de pouce à votre radio, faites un don !

Durant 3 jours, ce vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre, toute l’équipe de Radio Notre Dame se mobilise. Nous serons en direct :

De 7h00 à 12h00 puis de 16h00 à minuit le vendredi.

Le samedi de 7h00 à 12h00.

Le dimanche de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez d’ores et déjà nous soutenir en faisant un don

au 0809 54 54 54 (prix d’un appel local) ou par internet

Pourquoi nous soutenir ?

Il faut bien financer les émissions ! ce qui implique du matériel et des locaux, des frais de production et d’animation des émissions, des frais de diffusion sur l’antenne de la Tour Eiffel, sur internet et sur nos applications…

La radio n’est pas un média gratuit, je l’écoute librement, et je la finance.

Par engagement : Pour défendre la voix spécifique d’une radio catholique dans le paysage médiatique actuel, sa diversité, sa spécificité.

Par reconnaissance : Pour le contenu de vos émissions préférées que vous appréciez et que vous ne trouvez pas sur d’autres radios.

Fan club ! Par attachement à mes les journalistes préférés, pour soutenir leur action, les encourager, et leur permettre de continuer de produire et d’animer leurs émissions quotidiennes.

Pour tous les moments de prière qu’elle me permet de vivre et de partager avec les autres auditeurs chapelet quotidien, messes, évangile du jour…

Spécialement cette année : par gratitude ! Radio Notre dame n’a pas cessé d’émettre pendant le confinement et vous a apporté la présence, la gaieté, et l’interaction dont vous aviez besoin. Son éclairage spirituel alors que vous entiez coupés de vos paroisses. Son équipe restreinte de journalistes et de techniciens est restée à vos côtés.

Pour soutenir notre projet Radio Notre Dame International qui permet à la voix des catholiques de se faire entendre en Afrique francophone. Rappel du principe : nous faisons chaque jour une grille de programmes spécifique que nous mettons sur le satellite gratuitement à disposition de toutes les radios locales africaines.

Parce que le monde évolue : Les temps changent, la radio avec. Les frontières avec le monde digital s’effacent. Aujourd’hui, il faut aussi proposer du contenu sur le web, avec les formats et supports adéquats comme la vidéo, du matériel spécifique, une équipe dédiée…. C’est aujourd’hui que demain se prépare !

Comment donner ?

Appelez le 0809 54 54 54 5prix d’un appel local°. Nos standardistes sont là pour vous aiguiller.

Vous pouvez donner de 2 manières : soit immédiate par Carte Bancaire, soit différée par courrier.

– Pour donner de façon immédiate par Carte Bancaire : nos téléopérateurs procèdent au don en ligne immédiatement. Vous leur communiquez votre nom, vos coordonnées, votre don et votre numéro de Carte Bancaire. En raccrochant, votre don est fait et vous recevez un email de confirmation, ainsi que votre reçu fiscal par email.

– Pour faire une promesse de don : vous communiquez à nos téléopérateurs le montant de votre promesse, vos coordonnées et un courrier vous sera adressé. Il faudra bien sur penser à nous le renvoyer avec votre chèque à l’ordre de Radio Notre Dame, dans l’enveloppe affranchie.

– Vous pouvez aussi étaler vos dons sur une année avec le prélèvement automatique !

Le téléopérateur vous enverra formulaire de prélèvement automatique. Il vous suffira de nous le renvoyer compléter et signé, avec votre RIB.

– Et si vous êtes déjà en prélèvement : vous pouvez l’augmenter, un simple appel avec le nouveau montant de votre choix et nous ferons le nécessaire.

Que choisir entre promesse et don CB ? sans hésiter le paiement par CB !

Il vous permet d’avoir finalisé votre don en raccrochant, et de ne pas y revenir plus tard. Il permet aussi de limiter la production de papier et les dépenses de timbres associées. Enfin, il permet la simplification de la gestion des dons, qui sont immédiatement enregistrés par notre système informatique.

Les exonérations d’impôt

66% de déduction fiscale ? Radio Notre Dame est une association régie par la loi de 1901. De ce fait elle peut recevoir des dons et legs. Et, si vous êtes imposable, les dons qui sont faits sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%.

Exemple : vous donnez 100€ à Radio Notre Dame en décembre 2020. Vous reportez ce montant sur votre déclaration d’impôts 2020 (cade 7UF) que vous ferez en 2021 et vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 66€. Cela vous coute donc réellement 34€.