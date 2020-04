Notre-Dame, un an après : la radio bouscule ses programmes

, de la Fondation Notre Dame, venu nous parler du bilan réalisé après la première levée de fonds : « Nous avons collecté 56 millions pour la fondation Notre Dame. Nous attendons également 320 millions d’euros en engagement ferme. Cela représente 45% de la totalité de ce qui a été et sera collecté pour la cathédrale« . La Fondation Notre Dame lance d’ailleurs un site qui s’appelle Génération Notre Dame qui a pour but de rassembler tous les donateurs de France et de l’étranger « pour que chacun puisse inscrire un point lumineux sur la façade de la cathédrale« .