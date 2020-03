Coronavirus : Radio Notre Dame vous accompagne et vous donne la parole

Prières, soutien, questions… Vos témoignages sont d’ores et déjà nombreux sur nos réseaux sociaux et notre site internet alors que les Français s’apprêtent à connaître des règles de confinement de plus en plus strictes pour faire face au coronavirus. Radio Notre Dame bouleverse ses programmes pour vous accompagner et vous donner la parole.

« Je prie pour tous les malades du cornavirus.

Que ceux qui ne peuvent bénéficier de soins soient enveloppés de soutien et d’amour maternel de la Vierge Marie » – un auditeur

En ces temps incertains et bien souvent angoissants, à l’heure où le confinement devient la règle, nous avons plus que jamais beoin de la Parole de Dieu, mais aussi des uns et des autres.

Radio Notre Dame vous invite donc à prendre la parole lors d’émissions interactives spéciales.

Chaque jour, du lundi au vendredi, à 9h05, Marie-Ange de Montesquieu et ses invités essaieront de répondre à vos questions dans En Quête de Sens.

Vous pouvez dés à présent témoigner via notre site internet, en laissant un commentaire sous cet article, ou en envoyant un mail à marieange.demontesquieu@radionotredame.com

Vous pouvez également intervenir au cours de l’émission par téléphone : 01 56 56 44 00.

Du mardi au vendredi dès 22h00, Louis-Auxile Maillard et son équipe sont en direct dans Ecoute dans la Nuit et attendent vos témoignages et questions au 01 56 56 44 00 via Twitter et Facebook également, ainsi que YouTube.

Accompagnement spirituel, temps liturgiques, messages des prêtres et des évêques : les émissions spéciales de Maxime Dalle et de Camille Meyer.

En fil rouge, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre témoignera.

Tous les matins dès 7h05 : dans En quarantaine avec Radio Notre Dame , Maxime Dalle et son invité vous accompagnent spirituellement.

A 8h45 : Retrouvez Un Jour, Un Evêque, présenté par Camille Meyer