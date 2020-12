Les sœurs de Saône et Loire tournent un clip pour soutenir leurs aînés

Au prieuré de Semur-en-Brionnais (Saône et Loire), 32 sœurs sortent un clip intitulé « Ensemble jusqu’au bout » afin de récolter des fonds pour l’aménagement de leurs locaux. L’objectif ? Garder leurs aînés le plus longtemps à leurs côtés.

« Lay, lay, lay, lay la… » chantent les sœurs de Saône et Loire. Les chapelets virevoltent et les robes grises tournoient, dévoilant les grosses chaussettes de laine enfilées dans les sandales. Mais l’heure est grave à en croire la mère supérieure, préoccupée : « Sœur Jeanne m’a fait part de ses difficultés à vivre sa vie ici à cause de son âge, la maison est grande et elle a l’impression de peser sur notre communauté ». Un départ en EHPAD est fortement envisagé, mais les sœurs refusent et chantent de plus belle : « Nous t’accompagnerons. Vivre ensemble, une sœur appuyée sur sa sœur. Vivre ensemble, unissons nos efforts ».

Pour garder leurs aînés le plus longtemps possible à leurs côtés, les sœurs ont décidé de faire un clip avec des chorégraphies inspirées du film Sister Act (1992) afin de récolter des dons. En effet, leur prieuré date de 1830 et comporte de nombreux obstacles pour les personnes âgées : des marches légèrement instables, des chambres spartiates et un accès à la chapelle impossible en fauteuil roulant. L’objectif des sœurs apostoliques de Saint-Jean est de construire des ascenseurs ainsi que cinq chambres médicalisées, ce qui représente un coût d’environ 270 000 euros.

90 000 € de récoltés en près de 10 jours !

Pour réaliser leurs travaux, le prieuré a lancé un appel aux dons en même temps que leur clip « Ensemble jusqu’au bout » a été posté, c’est-à-dire le 10 décembre 2020. Un succès immédiat puisque leur vidéo a été vue plus de 40 000 fois en un peu plus d’une semaine ! L’initiative a été très partagée sur les réseaux sociaux et chacun y a mis de sa poche. L’objectif de dons a atteindre a été fixé à 100 000 euros, et près de 89% a été recueilli soit 90 000 euros.

« Nous avons réalisé une vidéo pour présenter notre projet et pour mettre de la joie au cœur de ce confinement. Nous avons opté pour une petite comédie musicale », expliquent avec modestie les 32 sœurs sur la plateforme de finance participative chrétienne Credofunding. À l’occasion du tournage, Jeanne, la nonne vieillissante a même pu faire son baptême de l’air en montgolfière sous les saluts heureux de ses sœurs. Tout est dans la symbolique : un accompagnement jusqu’à ce que la sœur rejoigne les cieux !

Avec AFP