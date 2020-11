Pendant le confinement, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris continue de vous accompagner avec sa série de catéchèses sur le sens de la transmission. Samedi 21 novembre 2020, il s’intéressait à la mémoire et sa place dans l’éducation.

Samedi 21 novembre 2020, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, revient sur l’importance de la mémoire. Aujourd’hui, les plus jeunes apprennent de moins en moins de poèmes, ou autre leçons par cœur à l’école. L’éducation telle qu’elle existe s’appuie davantage sur la découverte de manière intuitive. Or, selon l’Archevêque de Paris, s’il est impossible de tout retenir, il est essentiel de faire un travail de mémorisation dans la transmission du savoir ; ainsi, les informations stockées vont permettre de juger, de critiquer et de faire des réflexions à partir d’un savoir de base.

Par ailleurs, Mgr Michel Aupetit explique comment la mémoire donne la possibilité de rendre présent ce qui est évoqué. Lors de l’eucharistie, parler du corps et du sang du Christ joue un rôle de mémorial : en ce rappelant régulièrement le Seigneur par ce rituel, nous rendons sa présence plus forte, d’où l’importance de « faire mémoire« .