Une saison en musique malgré le méchant virus

Gros plan sur les plus belles soirées au Théâtre des Champs-Elysées en cette rentrée 2020 avec Edith Walter.

La nouvelle saison s’annonce très belle, mais en raison des mesures sanitaires, certains concerts sont susceptibles d’être annulés ou modifiés. Consultez régulièrement le site du Théâtre.

Récitals de piano à 20h

Boris Berezovsky

Jeu de miroir entre les répertoires russe et français avec des œuvres de Scriabine, Ravel, Messiaen, Gershwin

25 septembre

Denis Matsuev

Un programme éclectique : Haydn, Schubert, Chopin et Stravinsky

29 septembre

Evgeny Kissin

Chopin (Nocturnes, Imprimpris, Scherzos, Polonaises…) comme source lointaine du XXe siècle (Berg, Khrennikov, Gershwin)

21 novembre

Grigory Sokolov

Le rendez-vous annuel de tous les mélomanes et amoureux du piano à ne pas manquer. Programme Schumann.

28 novembre

Nikolaï Lugansky

Il joue de couleurs et de clair-obscur avec Beethoven, Debussy et Rachmaninov.

10 décembre

Elisabeth Leonskaja

Une grand Dame du piano pour une soirée avec Mozart, Brahms et Berg.

11 décembre

Opéra et oratorio

Salomé de Richard Strauss

Sublime « poème symphonique scénique » sous la mise en scène de Krzysztof Warlikowski avec Patricia Petibon, Gabor Bretz, Sophie Koch…

14, 17, 19, 24 novembre à 19h30, 22 novembre à 17h

Werther de Jules Massenet (opéra en concert)

Drame de l’amour impossible au romantisme exacerbé, l’opéra de Massenet fascine par le rôle-titre, ici interprété par l’époustouflant Sir Simon Keenlyside.

23 novembre à 19h30

Les Saisons de Joseph Haydn

Une immense fresque chorale tout entière dédiée aux cycles de la nature sous la baguette experte d’Emmanuelle Haïm.

7 décembre à 20 h

Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven

L’un des sommets d’œuvres vocales, Missa Solemnis donnera l’occasion de terminer en beauté cette année si particulière.

18 et 19 décembre à 20h

Récital de chant à 20h

Sabine Devielhe (soprano) et Alexandre Tharaud (piano)

Un somptueux bouquet de mélodies françaises de Debussy, Poulenc, Fauré…

28 septembre

Philippe Jaroussky (contre-ténor), Emoke Barath (soprano), Lucile RIchardot (contralto), Emiliano Gonzalez Toro (ténor)

Une véritable fête avec des airs de Vivaldi par quatre des chanteurs les plus convoités des scènes internationales.

1er octobre

Philippe Jaroussky (contre-ténor)

Il revient cette fois en solo dans un programme consacré à la création musicale vocale européenne au tournant du XVIIe siècle.

18 novembre

Jonas Kaufmann

L’immense Jonas Kaufmann fête Noël à Paris avec un programme surprise !

6 décembre

Jakub Jozef Orlinski

Une nouvelle coqueluche parmi les contre-ténors est digne successeur des castrats du XVIIIe siècle. Cavalli, Bononcini, Haendel, Hasse.

12 décembre

Orchestre à 20h

Rotterdam Philharmonisch Orkest

Succéceur de Yannick Nézet-Séguin à Rotterdam et de Zubin Mehta à la tête du Philharmonique d’Israël, le jeune et très brillant chef Lahav Shani fait montre de son talent de pianiste dans le Triple Concerto de Beethoven aux côtés du violoniste Renaud Capuçon et du violoncelliste Kian Soltani.

10 octobre

Orchestre de la Garde Républicaine

Le sublime pianiste Adam Laloum joue le 2e Concerto de Brahms avant de laisser la place à la Symphonie « Du Nouveau Monde » de Dvorak sous la direction de François Boulanger.

25 novembre

Orchestre de chambre de Paris à 20h

26 septembre

« French Bœuf de rentrée » : les femmes à l’honneur !

Marzena Diakun, direction ; Jodie Devos, soprano ; Adèle Charvet, mezzo-soprano ; Marie-Ange Nguchi, piano ; Lucienne Renaudin-Vary, tromptette. Mozart, Hummel, Kodaly, Donizetti, Gounod et Aznavour.

30 septembre

Lars Vogt, direction ; Christian Tetzlaff, violon

Deux musiciens nous font voyager avec Mendelssohn, Sibelius, Brahms et Dvořák.

22 octobre

La guitare de Thibaut Garcia rend hommage à deux grands maîtres du répertoire pour l’instrument : de Falla et Rodrigo. La symphonie pastorale complète le programme, dirigé par Antonio Mendez.

Musique de chambre à 20h

Happy Birthday Marielle Nordmann

La harpiste est entourée d’amis musiciens pour ses 80 printemps : Jean-Bernard Pommier, Patrice Fontanarosa, Gérard Caussé, Dominique de Williencourt, Roland Pidoux… avec des œuvres de Schubert, Mendelssoh, Beethoven, Tchaïkovsky…

15 décembre

Il était une fois la neuvième

L’histoire de la 9e Symphonie de Beethoven en musique et en mot par le violoncelliste Henri Demarquette, le pianiste Michel Dalberto et l’écrivain Eric Orsena.

16 décembre

Sol Gabetta (violoncelle) et Alexei Volodin (piano)

Le Piano**** propose un concert de haute volée avec deux grands interprètes dans un programme Prokofiev, Britten et Chostakovitch.

17 décembre

Concerts du dimanche matin à 11h

11 octobre

Les mariés de la Tour Eiffel

Film d’animation de Jean-Christophe Averty (1973) sur des musiques de Poulenc, Milhaud, Auric, Tailleferre, Honegger, interprétées en direct par Secession Orchestra sous la direction de Clément Mao-Takacs

18 octobre

Adam Laloum (piano), Lucile Richardot (mezzo-soprano), Deborah Nemtanu (violon) et Quatuor Strada nous emmènent dans un pays où se mêle musique et parole… Schumann, Brahms, Chausson.

1er novembre

Le pianiste islandais Vikingur Olafsson, une véritable star dans son pays, met en face Debussy et Rameau. La confrontation est absolument fascinante !

22 novembre

L’une des formations de chambre les plus convoitées du moment, le Quatuor Modigliani propose Haydn et Grieg.

29 novembre

Alexis Kossenko dirige ses chœur et orchestre Les Ambassadeurs dans Requiem de Mozart