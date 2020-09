Concerts de Radio France

A l’Auditorium de Radio France, les murs vibrent de nouveau sous les conditions sanitaires en vigueur. Pour profiter de belles musiques, reportez-vous au site de Radio France car les concerts peuvent être annulés ou reportés à tout moment !

Symphonique

Orchestre national de France / Daniel Lozakovich / Neeme Järvi

Neeme Järvi fait dialoguer une page du Roi malgré lui (Chabrier) avec une suite d’après le ballet Namouna (Lalo). Le jeune virtuose Daniel Lozakovich jouera le Concerto pour violon de Tchaïkovsky.

– Jeudi 1er octobre à 20h, Auditorium de Radio France

L’Empereur de Beethoven

Deux œuvres impériales, le 5e Concerto pour piano de Beethoven (piano : Haochen Zhang) et la Suite du Chevalier à la rose de R. Strauss, hymne mélancolique à l’Autriche de Marie-Thérèse, sera complétées par le Prélude festif pour orgue et orchestre (orgue : Karol Mossakowski) du même compositeur.

– Mercredi 7 octobre à 20h, Auditorium de Radio France

Cantates de Beethoven

En 1790, le jeune Beethoven donne deux cantates, l’une sur la mort de Joseph II et l’autre sur l’avènement de Leopold II. A quoi s’ajoute une œuvre contemporaine de Haydn, Te Deum « pour l’Impératrice », pour constituer un programme impérial parfait par l’Orchestre national de France et le chœur de Radio France sous la direction de Vaclav Luks.

– Jeudi 8 octobre à 20h, Auditorium de Radio France

Les Danses hongroises de Brahms

Des soirées « impériales » continuent à l’Auditorium avec les Danses hongroises de Brahms et des Valses de Johann Strauss qui évoquent les bals aristocratiques. La jeune soprano Fatma Said, formée à l’Académie de la Scala de Milan, ajoutera sa part de luxe à cette soirée. Avec l’Orchestre national de France sous la direction de Thomas Hengelbrock.

– Jeudi 15 octobre à 20h, Auditorium de Radio France

Un Requiem allemand de Brahms et la Symphonie « Inachevée » de Schubert

Deux œuvres célèbres et poignantes seront interprétées par l’Orchestre philharmonique de Radio France et le chœur de Radio France dirigés par David Zinman.

– Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h, Auditorium de Radio France

Debussy, Szymanowski et R. Strauss

La violoniste à forte personnalité musicale, Patricia Kopatchinskaja donnera le rare Concerto pour violon et orchestre n° 2 du compositeur polonais Karol Szymanowski. Le Prélude à l’après-midi d’un faune et Ibéria de Debussy ainsi que Don Juan de R. Strauss seront également au programme de l’orchestre philharmonique de Radio France dirigé par son chef Mikko Franck.

– Vendredi 30 octobre à 20h, Auditorium de Radio France

Musique chorale

Les Vêpres de Rachmaninov

L’une des plus belles œuvres chorales, Les Vêpres de Rachmaninov, ainsi que les Trois chants sacrés d’Alfred Schnittke seront interprétées par le chœur de Radio France sous la direction de Martina Batic.

– Dimanche 29 novembre à 16h, Auditorium de Radio France

Orgue

Bach / Franck / Vierne / Liszt

Une œuvre monumentale, Passacaille et fugue de Bach, est l’un des sommets du répertoire pour l’orgue. Aude Heurtelatte, titulaire de l’orgue des Couperin à l’église Saint-Gervais à Paris, s’attaque à d’autres œuvres tout aussi colossales : Choral n° 1 de Franck, Symphonie n° 3 de Vierne (extrait) et Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » de Liszt.

– Mardi 20 octobre à 20h, Auditorium de Radio France