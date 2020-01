Abondance de grands concerts à Radio France en 2020

Les beaux concerts de Radio France du début de l’année proposés par Edith Walter.

En cette année anniversaire de 250 ans de Beethoven, nombreux sont des concerts qui rend hommage à cet immense compositeur !

Symphonique

Beethoven Symphonie n° 7 et Concerto n° 4

– Mercredi 29 janvier à 20h, Auditorium de Radio France

Le très talentueux pianiste Javier Perianes vous régalera avec le 4e Concerto dans la première partie, complété par le Quautor à cordes n° 2 de John Adams par les solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Xian Zhang dirigera le Concerto et la 7e Symphonie en 2e partie.

Boulez et Benjamin

– Mercredi 12 février à 20h, Auditorium de Radio France

Deux clarinettistes Patrick Messina et Christelle Pochet, le violoncelliste Alban Gerhardt, et l’Orchestre national de France, dirigé par Pascal Rophé, jouent Sudden Time de George Benjamin et Figures-Doubles-Prismes de Pierre Boulez, mais aussi deux créations mondiales.

Messiaen / Benjamin par Kent Nagano

– Samedi 15 février à 20h, Auditorium de Radio France

La Maîtrise, le Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio France sont réunis sous la direction de Kent Nagano, qui participa en 1983 à la création de Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen. L’invité du festival Présences George Benjamin a été l’un des plus brillants élèves de Messiaen. Voilà que le lien est fait !

Concerto pour piano n° 1 de Tchaïkovsky par Behzod Abduraimov

– Jeudi 27 février à 20h, Auditorium de Radio France

Behzod Abduraimov, l’un des pianistes les plus talentueux de sa génération, revient à Paris avec le redoutable mais brillant Concerto de Tchaïkovsky, avec l’Orchestre national de France et Emmanuel Krivine. A ne pas manquer !

John Adams par John Adams

– Vendredi 28 février à 20h, Auditorium de Radio France

Sous la direction de John Adams, l’un des compositeurs les plus représentatifs d’Amérique d’aujourd’hui, l’Orchestre Philharmonique de Radio France donne en création son Concerto n° 2 pour piano, assuré par une star islandaise du piano Vikingur Olafsson. Le sublime ténor Ian Bostridge rejoint à eux pour cette soirée prestigieuse.

La Symphonie Jupiter de Mozart par Krivine

– Jeudi 5 mars à 20h, Auditorium de Radio France

Un siècle sépare La dernière Symphonie de Mozart de Don Quichotte de Richard Strauss. « La Symphonie Jupiter de Mozart est l’œuvre la plus belle que j’ai écoutée », reconnaissait ce dernier. Le jeune mais très grand violoncelliste Pablo Ferrandez tient le rôle de Don Quichotte en compagnie de l’Orchestre national de France sous la baguette d’Emmanuel Krivine.

Symphonie n° 1 de Sibelius et le Concerto pour violoncelle de Salonen

– Vendredi 6 mars à 20h, Auditorium de Radio France

Le compositeur finlandais Sibelius s’impose peu à peu comme l’un des grands symphonistes de la charnière du 19e et du 20e siècle. Le célèbre chef d’orchestre Esa-Pekka Salonen, finlandais lui aussi, est également un compositeur. Klaus Makela, le jeune prodige de la direction d’orchestre né en 1996, dirige les œuvres de ses compatriotes. Avec le violoncelliste norvégien Truls Mork et l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Haydn et Beethoven par Christian Zacharias

– Jeudi 26 mars à 20h, Auditorium de Radio France

Concerto pour piano n° 2 de Beethoven (version originale)et la Symphonie n° 104 « Londres » ont été créés la même année, 1795. La troisième pièce du programme, la Symphonie n° 1, a été écrite par Paul Wranitzky, qui partageait la loge maçonnique de Mozart. Christian Zacharias, tout en jouant du piano, dirige en même temps l’Orchestre national de France.

Requiem de Mozart par Barbara Hannigan

– Vendredi 27 mars à 20h30, Philharmonie de Paris

Quatre œuvre sur la vie après la mort (Requiem de Mozart, Symphonie n° 49 « La Passion » de Haydn, Nono, Schoenberg) sont dirigées par la superbe soprano et cheffe Barbara Hannigan. Rien que son nom suscite l’enthousiasme ! Avec le Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Opéras hors les murs

Written on Skin de Goerge Benjamin

– Vendredi 14 février à 20h30, Philharmonie de Paris

Déjà considérée comme l’une des plus grandes œuvres lyriques du 21e siècle, Written on Skin de George Benjamin, créé en 2012 au Festival d’Aix-en-Provence, revient avec Barbara Hanningan (créatrice du rôle d’Agnès) et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. En version de concert avec mise en espace.

La Femme sans ombre de Richard Strauss

– Lundi 17 février à 10h20, Théâtre des Champs-Elysées

Le librettiste Hugo von Hofmannsthal disait à Richard Strauss : « Cet opéra est à La Flûte Enchantée de Mozart ce que notre Chevalier à la rose est à ses Noces de Figaro : non pas une imitation, mais une analogie. » Un chef d’œuvre de Strauss est interprété par d’éminents solistes et l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, sous la direction du charismatique Yannick Nézet-Séguin.

Salomé de Richard Strauss

– Lundi 16 mars à 20h30, Philharmonie de Paris

Salomé est le premier opéra marquant de Richard Strauss. Camilla Nylund (Salomé) et Matthias Goerne (Jocanaan) porteront à l’incandescence la sensualité qui baigne cet opéra tout entier. L’Orchestre philharmonique de Radio France est dirigé par Mikko Franck.

Roberto Devereux de Gaetano Donizetti

– Du 20 au 30 mars, Théâtre des Champs-Elysées

Créé en 1837 au San Carlo de Naples, l’opéra met en scène un complot ourdi par Roberto Devereux, comte d’Essex (Francesco Demuro), contre Elisabeth 1re d’Angleterre (Maria Agresta). Mise en scène et scénographie de David McVicar. Le Chœur de Radio France et l’Orchestre national de France seront dirigés par Roberto Abbado.

Macbeth Underworld de Pascal Dusapin

– Du 25 au 31 mars, Opéra Comique

Créé en septembre dernier à La Monnaie de Bruxelles dans une mise en scène de Thomas Jolly, l’œuvre sera reprise à l’Opéra Comique et l’événement est très attendu. Avec le Chœur Accentus de l’Opéra de Rouen Normandie et l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Franck Ollu.

Récitals et Musique de chambre

Sergei Babayan (piano)

– Mardi 28 janvier à 20h, Auditorium de Radio France

Un grand pianiste Sergei Babayan, trop rare en France, revient avec un programme étonnant : Franz Liszt, Vladimir Ryabov et Jean-Philippe Rameau. A ne pas manquer.

Erik Satie par Alain Planès

– Samedi 1er février à 20h, Auditorium de Radio France

Ce récital d’Alain Planès, pianiste aussi épris de peinture que de poésie, de miniature que de grande forme, est l’occasion d’écouter les pages les plus significatives de Satie. Dans une mise en scène de Solrey.

Philhar’intime

Des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France forment à l’occasion des groupes de musique de chambre pour offrir des programmes intimes.

– Dimanche 23 février à 16h, Auditorium de Radio France

Œuvres de Goubaïdoulina et de Schubert, avec Barbara Hannigan (soprano)

– Dimanche 8 mars à 16h, Auditorium de Radio France

Œuvres de Dvorak et de Tchaïkovski, avec Truls Mork et Klaus Makela (violoncelles)

Quatuor Diotima

– Mardi 10 mars à 20h, Auditorium de Radio France

Suite des derniers quatuors de Beethoven par le Quatuor Diotima. Au programme : Quatuor n° 13 en si bémol majeur op. 130, La Grande Fugue op. 133 et le Quatuor n° 14 en ut dièse mineur op. 131.

Intégrale des Sonates pour piano de Beethoven

– Du 20 au 22 mars à Auditorium de Radio France

En espace d’un week-end, 9 pianistes partagent les 32 Sonates de Beethoven. Avec François-Frédéric Guy, Maroussia Gentet, Ismaël Margain, Nathalia Milstein, Jean-Paul Gasparian, Rémi Geniet, Sélim Mazari, Guillaume Bellom et Alexandre Kantorow.

Musique de chambre avec piano de Beethoven

Vendredi 27 mars à 20h, Auditorium de Radio France

Pour éclairer le cycle des 32 sonates pour piano, deux œuvres de thème et variations et deux pièces de musique de chambre avec piano (Quatuor WoO 36 n° 3 et Quintette WoO 71) par Christian Zacharias et Jorge Gonzalez Buajasan (pianos) et des musiciens de l’Orchestre national de France.

Orgue

« De l’orgue à la palette cuivrée des cors »

– Dimanche 9 février à 14h30, Auditorium de Radio France

Deux organistes (Thomas Lacôte et Karol Moussakowski) et deux cornistes (David Guerrier et Hugues Viallon) jouent sur les timbres et les sonorités si divers de leurs instruments respectifs et de leurs combinaisons.

Ciné-concert avec orgue Les Lois de l’Hospitalités

– Mercredi 19 février à 20h, Auditorium de Radio France

Le nouveau titulaire du grand orgue de l’Auditorium Karol Moussakowski, illustre musicalement le film de Buster Keaton Les Lois de l’hospitalité (1923).