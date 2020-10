Lundi 19 octobre 2020, le youtubeur et écrivain, Benjamin Brillaud était au micro de Camille Meyer à l’occasion de sa troisième bande dessinée Nota Bene, la mythologie nordique.

Il en est à sa troisième bande dessinée, et cela marche toujours autant ! Cette fois, au lieu de nous faire rencontrer des personnages historiques marquants, Benjamin Brillaud de la chaîne Youtube Nota Bene revient sur la mythologie nordique. « Il y a cet imaginaire des pays du nord, des vikings etc, et c’est vrai que lorsqu’on s’intéresse à l’histoire à travers la pop culture, on se rend compte que les références sont partout – surtout ces dernières années avec tous les films Marvel qui sont sortis.« L’auteur de bande dessinée travaille toujours en collaboration avec des historiens et spécialistes des différents sujets abordés pour maintenir une certaine rigueur historique : « Mon objectif, mon envie, c’est de servir de passerelle entre le contenu des historiens et le grand public […] 90% des épisodes sont en co-écriture, pour mixer mes compétences et celles de ceux qui sont compétents sur certains domaines. »

Youtube, entre apprentissage et divertissement

Avant même d’écrire des livres, Benjamin Brillaud a lancé sa chaîne Youtube, Nota Bene, depuis cinq ans. Le nombre d’abonnés a augmenté de façon exponentielle jusqu’à atteindre les 1,44 million d’abonnés. Dans son contenu, le trentenaire touche à la fois à la peste, à l’histoire de la cuisine, ou aux origines de mythes de pop culture. « La démarche globale de Nota Bene c’est vraiment que l’histoire ne passe plus pour une discipline élitiste. […] J’ai envie de parler au plus grand monde, c’est aussi pour ça que je multiplie les supports » explique le youtubeur. Benjamin Brillaud se veut médiateur. À travers ses bandes dessinées ou les vidéos Youtube, son objectif est le même : permettre aux personnes de s’intéresser à l’histoire tout en se divertissant.