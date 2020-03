Solidarité Covid-19 : comment aider les plus démunis malgré le confinement ?

Pour les personnes à la rue ou en grande précarité, le coronavirus c’est la double peine. De par l’isolement supplémentaire qu’il génère et par le manque de moyens dont les associations disposent désormais pour leur venir en aide tout en respectant les mesures d’hygiène.

« J’ai juste besoin d’une soupe chaude. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a plus personne dans les rues, qu’est-ce qu’il se passe ? Ce message, c’est celui d’un SDF posté ce jeudi 19 mars sur le réseau Entourage qui permet de créer du lien avec les sans abris. Depuis quelques jours, une question récurrente a fait irruption sur les réseaux sociaux et dans les médias : qu’adviendra-t-il des personnes les plus démunies pendant cette période de confinement ? Depuis lundi soir et les mesures du chef de l’Etat pour un confinement général de la population, l’inquiétude des associations caritatives ne fait que grandir.

A l’image des rues de Paris et d’autres villes françaises désertées, on l’imagine bien, la mendicité ne donne plus rien. Outre le fait d’être à la merci des virus qui circulent, les personnes à la rue ont des difficultés supplémentaires pour accéder à un approvisionnement quotidien, quand restaurants, lieux d’accueil, cantines sont fermés. “Jamais les sacrifices [demandés aux citoyens] (…) ne doivent mettre en cause l’aide aux plus fragiles”, a pourtant rappelé Emmanuel Macron. Mais comment protéger toute la population sans ne laisser personne sur la touche ?

Les associations s’organisent

Des mesures d’urgence ont ainsi été annoncées par le président dès les premières minutes de son discours. Ainsi, la trêve hivernale sera prolongée de deux mois. Côté associations, l’heure est encore à la réflexion. “Nous faisons au mieux pour gérer l’urgence et nous réorganiser. Nous sommes au tout début, tout reste à inventer”, précise Jean-Marie Destrée, délégué adjoint de Caritas France. Le principe même de l’aide à autrui est remis en cause par le confinement. “Surtout que la plupart de nos bénévoles sont des personnes de plus de soixante ans qui sont considérées comme fragiles. Il va donc falloir trouver des solutions nouvelles”, conclut-il. Même constat chez les Restos du coeur qui ont dû fermer plusieurs de leurs centres fautes d’effectifs bénévoles suffisants. “On s’oriente davantage vers la préparation de paniers, de paquets qu’on distribue quand c’est possible dehors”, fait savoir Yves Mérillon, membre du bureau national. “Les rassemblements au camion n’ont pas été supprimés mais nous nous assurons que les gens restent uniquement le temps de prendre leur repas et qu’ils ne s’attardent pas. Les seuls moments de convivialité auxquels tiennent les personnes que nous rencontrons seront par défaut évités”, déplore Yves Mérillon. Du côté du Secours populaire, même programme : « les aides d’urgence et les maraudes sont assurées quotidiennement à Paris pour les personnes les plus précaires et fragiles”, informe le communiqué.

Outre l’aide alimentaire, l’autre priorité formulée par les associations relève du logement. Or, faut-il rappeler que 4 millions de personnes en France sont mal logées, dont 143 000 (et 3600 personnes rien qu’à Paris) sont sans domicile d’après le dernier rapport sur l’état du mal-logement en France. Interrogé par nos confrères de “Brut”, le délégué général de la fondation Abbé-Pierre, Christophe Robert a ainsi appelé à mutualiser les forces publiques et privées pour “créer de nouveaux centres d’accueil. Des hôtels vides pourraient être utilisés pour confiner des personnes SDF. Il faut qu’on garde notre sang-froid qu’on travaille main dans la main”, a-t-il expliqué.

Des élans de solidarité citoyenne

Ainsi, comme souvent dans les périodes de crise comme celle-là, la France du nord au sud est traversée par de nombreux élans de solidarité. Si les réseaux sociaux accueillent des messages d’entraide (des personnes proposent de laisser leurs appartements vides pour les personnels soignants, des restaurants offrent gratuitement leur marchandise…) sous couvert du hashtag #SolidariteCOVID19, les associations comptent déjà par dizaines des appels de particuliers proposant des services. “Dans cette crise, la solidarité citoyenne aura certainement un rôle”, atteste Jean-Marie Destrée.

Cette solidarité citoyenne, bien que bridée par la réclusion, peut prendre plusieurs formes.

Quels conseils donner ?