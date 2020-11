Pas de messe jusqu’au 1er décembre

Ce lundi 16 novembre, le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur recevaient les représentants des cultes. Si célébrations publiques il y a, elles ne reprendront pas avant le 1er décembre prochain selon un proctole défini.



Alors que Jean Castex recevait notamment Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF) et le Père Hugues de Woillemont, Secrétaire général de la CEF, il a rappelé que les conditions sanitaires actuekkes ne permettaient pas de reprise des célébrations publiques. Le ministre de l’Intérieur doit désormais préparer en concertation avec les représentants des cultes, « les protocoles nécessaires à une reprise maîtrisée à partir du 1er décembre selon ce que les conditions sanitaires permettraient », souligne le communiqué de la CEF publié après cette rencontre. Les évêques de France ont d’ores et déjà présenté à Gérald Darmanin un protocole sanitaire détaillé en vue de la reprise des messes en public dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Jean Castex a par ailleur redit la volonté du gouvernement d’obtenir les meilleures conditions sanitaires pour le temps de Noël. De son côté, la CEF a rappelé la déception et l’impatience de beaucoup de fidèles « mais les catholiques sauront tenir dans cette attente et cette privation ». « Le gouvernement assume ses responsabilités à l’égard de la situation sanitaire du pays et nous devons tous accepter d’en être des acteurs. En respectant ces mesures sanitaires, l’Église participe de l’effort national de lutte contre l’épidémie », conclut le communiqué des évêques de France.