Le pape François en prière avec le Liban

Après les deux explosions qui ont fait plus de 130 morts et près de 5000 blessés à Beyrouth, le pape François a adressé ses prières au Liban, pays déjà fragilisé depuis des mois par la crise.

Deux violentes explosions ont dévasté mardi après-midi une partie de la capitale du Liban, Beyrouth, provoquant ainsi la mort de plus de 130 personnes et blessant près de 5 000 autres. Des dizaines de personnes restent encore par ailleurs portées disparues selon le porte-parole du ministère de la Santé. Les énormes explosions qui ont eu lieu dans la zone portuaire de la ville seraient dues selon les autorités à un incendie dans un entrepôt abritant une énorme quantité de nitrate d’ammonium. Elles laissent ainsi 300 000 personnes à la rue, dans un pays déjà exsangue depuis des mois à cause de la crise économique puis sanitaire.

Face au drame de Beyrouth, le pape François a indiqué lors de l’audience générale, prier pour le Liban. Prions pour les victimes et leurs familles; et prions pour le Liban, afin qu’avec l’engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse faire face à ce moment tragique et douloureux et, avec l’aide de la communauté internationale, surmonter la grave crise qu’il traverse» a dit François. Pour rappel, le Liban est historiquement l’un des pays d’Orient où vivent le plus de chrétiens qui représentent environ 35% de la population selon le CIA World Factbook.

Pour aider le Liban, l’Oeuvre d’Orient a mis en place une cagnotte en ligne : https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-beyrouth