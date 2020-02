Le cardinal Philippe Barbarin sur Radio Notre Dame : « Ma prière, tous les matins, commence avec le nom de toutes les victimes »

Grand Témoin de Louis Daufresne, l’archevêque de Lyon revient sur l’affaire Preynat et son procès. Sa première interview radio depuis sa relaxe.

« Il faut qu’une page se tourne », dit le cardinal Barbarin, appelant de ses voeux à continuer son métier de prêtre, « le plus beau du monde ». « Je ne me fais aucun souci, qu’importe où que j’aille, je pourrai dire la messe, prêcher, me confesser, baptiser, enterrer ».

Retrouvez l’intégralité de cet entretien.