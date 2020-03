Ecole à la maison : l’audiovisuel public se mobilise

Ce mercredi 18 mars, le ministère de l’Education Nationale a lancé l’opération « Nation apprenante ». Objectif : proposer des programmes audiovisuels à tous les élèves confinés à la maison.

Et si la télévision et la radio faisaient classe ? C’est en tout cas le pari qu’ont décidé de relevé France Télévision, Radio France et Arte. Alors que 12 millions d’élèves, de la maternelle au secondaire, sont confinés chez eux, ces acteurs de l’audiovisuel public, vont leur proposer des programmes adaptés. Les émissions diffusées à l’antenne seront identifiables par le visuel « Nation apprenante ».

Des ressources pédagogiques gratuites

Dès lundi 23 mars, tous les petits et grands vont pouvoir allumer leurs écrans sans entendre les récriminations des parents. Educ’Arte devient d’ores et déjà gratuit. La plateforme éducative Lumni a également rejoint l’opération.

Quant à France 4, elle modifie toute la programmation de journée pour diffuser en direct des cours dispensés par des professeurs de l’Education Nationale.

Du lundi au vendredi sur France 4 : 9h – 10h pour les CP – CE1 : 30 min de lecture et 30 min de maths

10h – 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires

13h30-14h C’est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans

14h – 15h pour les collégiens : 30 min de français et 30 min de maths

15h – 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

16h – 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 – CM2 Le reste de la journée et les week-ends, priorité sera donnée à une programmation ludo-éducative qui alternera des contenus à vocation scolaire, avec des programmes plus divertissants. Ces nouvelles offres éducatives de France Télévisions seront également portées auprès de l’ensemble des publics ultramarins et diffusées sur les antennes de proximité des 1ères.

Des podcasts en lien avec les programmes scolaires

Même mobilisaiton du côté des antennes de Radio France, France Culture et France Musique qui mettent leur catalogue éducatif en libre accès sur leur site, mais également sur l’application Radio France dans la rubrique Nation apprenante “Révisez avec la radio”. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

Grandes notions, auteurs incontournables, évènements historiques et découvertes importantes snt au menu des émissions, podcasts et archives de France Culture. De quoi alimenter l’apprentissage de tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants.

Aucune discipline n’est oubliée : la philosophie avec Les chemins de la philosophie pour découvrir le parcours et les travaux de quelques grands penseurs (Arendt, Rousseau, Bergson sont déjà en ligne). L’économie avec Entendez-vous l’éco qui dresse les portraits d’économistes et de philosophes qui ont marqué l’histoire de la pensée économique (Adam Smith, Colbert, Ayn Rand sont déjà en ligne). La littérature et la vie et l’œuvre de plusieurs grands auteurs Français avec La compagnie des œuvres (Jean de la Fontaine, Charles Baudelaire, Jean racine, Nathalie Sarraute, sont déjà en ligne). L’histoire avec La Fabrique de l’histoire et le Cours de l’histoire avec les grandes périodes de l’Antiquité à nos jours. Mais aussi la science avec La Méthode scientifique.

Et la musique ? Elle est présnete elle aussi grâce à France Musique et son podcast Histoires de Musique. 10 minutes pour découvrir la littérature ou l’Art à travers les instruments et les compositeurs.