Reprise des messes : « le peuple de Dieu nous a manqué ! »

« Vivement demain » : au 14ème jour du déconfinement, certains lieux de culte ont pu rouvrir leurs portes. Louis Daufresne fait le point avec le Père Denis Branchu et le père Pierre Vivarès. Avec Olivier Brandouy, il fait également le point sur la « baromètre COVID 19 ».

Le Père Denis Branchu est curé de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge (Paris XIVe). Il était sur le pont ce week-end pour assurer les messes dominicales avec l’ensemble des membres de la paroisse. « Cela a été une grande joie pour beaucoup ! », témoigne-t-il. « Dans mon église, nous avons 1100 places d’habitude, là nous avions seulement 248 places possibles ». Du coup, cesont 7 messes dominicales qui ont été organisées au lieu de 4 habituellement, grâce, notamment, à des paroissiens volontaires pour la désinfection. « Nous n’avons refusé personne », se réjouit le père Branchu, « car les gens se sont bien répartis entre les différentes messes ».

« Il faut sacrifier un peu de convivialité »

Même constat du côté du Père Pierre Vivarès, curé de Saint Paul Saint Louis dans le Marais et auteur de « Notre église est au bout de la rue » (Presses de la Renaissance) : « les fidèles sont très respectueux des consignes… Nous avons tout pu mettre en oeuvre rapidement« , avec la mise en palce notamment de 250 chaises au lieu de 700 chaises habituellement. « Le corps du Christ qu’est l’Eglise et le peuple de Dieu nous avaient manqué », ajoute le père Vivarès », « cette dimension de corps reste encore un peu difficile à ressentir car les gens masqués , la prudence est de mise, ce sera plus détendu par la suite ».