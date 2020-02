Coronavirus : prévention au sein des églises

Ce samedi 29 février, le diocèse de Paris a annoncé des mesures de prévention face à l’épidémie de coronavirus Covid-19.

Communiqué du diocèse de Paris – épidémie du coronavirus et prévention dans les églises

Un prêtre du diocèse de Paris, rentré mi-février d’Italie où il résidait jusqu’à présent, a été diagnostiqué positivement au coronavirus Covid-19 ce vendredi 28 février. Il est hospitalisé depuis hier soir et son état de santé est rassurant.

Afin de contribuer à la lutte contre cette épidémie et de suivre les dernières recommandations transmises hier soir par M. le ministre des Solidarités et de la Santé, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a demandé à l’ensemble des prêtres des paroisses de Paris de respecter les mesures suivantes au cours des messes et dans leur église :

-proposer la communion uniquement dans les mains des fidèles et refuser de la donner dans la bouche

-ne pas proposer de communion au calice pour les fidèles

-demander aux concélébrants de communier par intinction

-demander aux fidèles de ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant les messes

-vider les bénitiers présents dans l’église

Il remercie chacun pour le respect de ces consignes, invite les catholiques à prier pour les malades et les soignants, qu’il confie à l’intercession de sainte Geneviève, patronne de Paris.