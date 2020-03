TuN’EsPasSeul : et si nous écrivions une lettre aux patients isolés et aux personnes âgées ?

Trois jours et déjà une trentaine de lettres et une cinquantaine de dessins. Un groupe de jeunes professionnels a décidé de lancer une campagne de solidarité pour les malades atteints du Covid-19. María Hernández-Mora nous raconte comment est née cette initiative.



« Cela fait trois semaines que je suis inquiète en tant que soignante mais aussi en tant que femme pour les personnes atteintes du COVID-19 et hospitalisées, qui vivent une grande solitude ». María Hernández-Mora est psychologue clinicienne et travaille à l’hôpital. Elle sait qu’elle peut être réquisitionnée à tout moment. Elle sait aussi que les patients COVID-19 sont placés en isolement, sans aucun contact ou presque avec l’extérieur et avec pour seule visite celle des soignants masqués, « une totale absence de regard », dit-elle. « Je me suis demandée ce que l’on pouvait faire pour ces patients mais aussi pour toutes les personnes âgées en EHPAD qui ne peuvent plus revecoir de visite de leurs proches ». María Hernández-Mora s’est alors tournée vers son pays d’origine : l’Espagne. « A partir d’un simple message WhatsApp laissé par une soignante de l’hôpital La Princesa, en 24 heures, plus de 35 000 lettres ont pu être adressées aux malades, cela m’a inspiré », explique-t-elle. En période de confinement et alors que le nombre de malades ne va cesser de croître dans les hôpitaux, María Hernández-Mora décide donc de lancer l’opération #TuN’esPasSeul avec des amis, jeunes professionnels comme elle. « Nous sommes désormais une équipe de 6 personnes. Deux d’entre nous appellent les hôpitaux, les EHPAD et les journalistes pour faire connaître notre initiative… Deux autres mettent les lettres reçues en forme… Une dernière les poste sur notre compte Instagram et s’occupe de la communication ».



« Même si l’on est loin, être solidaires par le coeur »

L’idée est simple : vous écrivez librement une lettre en vous adressant à un patient COVID-19 ou à une personne âgée et l’équipe de #TuN’EsPasSeul fait suivre votre courrier aux institutions concernées.



« Nous avons ouvert à nos partenaires – hôpitaux et EHPAD – l’accès à un dossier cloud où nous déposons les lettres et dessins que nous mailent les personnes confinées. Cela permet de respecter les consignes sanitaires, sans surcharger les équipes de soignants, puisqu’il suffit qu’une personne moins surchargée parmi le personnel de l’hôpital imprime les lettres et les distribue aux malades », témoigne María Hernández-Mora, « nous sommes connectés H24 ! ». Résultats : en trois jours, une trentaine de lettres ont été collectées. Des enfants ont également envoyé une cinquantaine de dessins. Preuve que le confinement permet de nouvelles formes de solidarité : « une solidarité par le coeur », conclut María Hernández-Mora.