Des photos de ses paroissiens sur les bancs de l’église : la belle initiative du père Thanh Lam Tran

Garder le lien avec ses paroissiens. Afin d’être toujours en communion avec ses fidèles, la curé de la paroisse Saint François d’Assise à Domérat, non loin de Montluçon, leur a demandé… leur photo. Interview.

Le père Thanh Lam Tran doit bien l’avouer : l’idée ne vient pas de lui mais d’un prêtre du Nord de l’Italie. Célébrer la messe avec ses paroissiens, en leur absence : c’est possible ! « Il a demandé à chacun de lui envoyé un portrait-photo puis les a imprimés pour les mettre sur les bancs de l’église. J’ai décidé de faire la même chose », explique le père Thanh Lam Tran. Résultat : une cinquantaine de photos représentant plus de 80 paroissiens. Et des bancs quasiment remplis.



« Je me sens moins isolé lorsque je célèbre les offices », raconte le prêtre, « la communion de prière prend une nouvelle dimension ». Et le père Thanh Lam Tran a décidé d’aller plus loin encore : il retransmet en direct la messe via son compte Facebook. « Le virtuel pour une présence invisible mais réelle », voilà qui peut sembler paradoxal, mais ça marche. Si sa communauté, enthousiaste, a répondu présent, il a touché des croyants n’étant pas de Domérat. Via les réseaux sociaux, le curé reste également en lien avec nombre de ses paroissiens. « Avec le confinement, les gens ont pris conscience que le manque d’eucharistie n’est pas banal », dit-il, « ils ont réalisé combien cela était précieux ».

Le père Thanh Lam Tran a également lancé, via sa page Facebook, une neuvaine d’adoration.