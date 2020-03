Confinement : des astuces sportives pour garder un corps sain

Un esprit sain dans un corps, tout le monde est d’accord. Encore faut-il respecter les règles en ce temps de confinement. Pour maintenir le rythme, coaches et clubs de sport ont mis en place un système D. Les bons plans.

Sortir pour courir ? Combien de temps ? Dans quel périmètre ? Faire du vélo ? Vos questions sont nombreuses à l’heure où les règles de confinement se durcissent. Ce jeudi 19 mars, le ministère des Sports a donc précisé les contours de la dérogation sportive. Le sortie footing doit se faire seul(e) et se limiter au « quartier », au « pâté de maison » ou à « 1km, 2kms max… ». Pas question en revanche d’enfourcher votre bicyclette au risque d’être verbalisé. Il vous faudra donc ressortir votre bon vieux vélo d’appartement resté à la cave, si vous en avez un.

« Soyons raisonnables, responsables et respectons les consignes qui nous sont données. Notamment pour l’activité physique. C’est pour notre santé. » — message de la ministre @roxamaracineanu#RestezChezVous#BougezChezVouspic.twitter.com/izjq3MglZL — Ministère des Sports🤾‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

1 heure par jour pour les enfants et les adolescents, 30 minutes par jour pour les adultes : c’est la recommandation du ministère des Sports. Professionnels, semi-professionnels et amateurs ont donc dû trouver des astuces.

L’entraîneur de l’équipe féminine du C.A Paris Football : « On fait avec les moyens du bord »

« On va perdre énormément au niveau physique avec ce confinement », explique Alexandre Pereira. Son objectif est clair : maintenir l’équipe en forme pour préparer l’après. Il a donc eu l’idée de créer un groupe Whats App avec toutes ses joueuses : « c’est rapide, simple d’utilisation, en un clic, elles ont accès au programme du jour. Cela crée un effet de groupe, ça motive chacune ». Au menu : une série d’exercices pour éviter, notamment, les blessures. Il a ainsi mis en place un calendrier et un tableau de suivi : 20 à 30 minutes d’exercices de renforcement musculaire par jour. « Dès qu’elles ont terminé la séance, elles m’envoient une capture d’écran », souligne le coach, qui suit le même programme que ses joueuses. Alexandre Pereira prévoit également des défis vidéos le dimanche, pour « assurer la cohésion de groupe ».

Faire du sport à la maison en ligne et gratuitement

Les réseaux sociaux et le web au service de tous les Français confinés : depuis quelques jours, les internautes ont l’embarras du choix et n’ont plus d’excuses. Outre les partenariats avec Be Sport, My Coach et Goove App, le ministère des Sports a publié une liste d’applications à télécharger gratuitement pour se dépenser sans limite (ou presque). Des exercices adaptés à tout âge et à toute condition physique : il y a ainsi des programmes pour veiller sur son poids, recettes à l’appui, des programmes pour se détendre, mais aussi pour se muscler. On a aussi pensé aux plus pressés : des mouvements de quelques minutes ne nécessitant pas de matériel.

En famille

Actibloom propose des vidéos de motricité avec des entraînemenst à réaliser en compagnie des 3-12 ans, même dans des espaces resteints. Pour se bouger tout en s’amusant, l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) propose un défi-récré, réalisé en collaboration avec l’athlète Christophe Lemaitre : une situation de défi athlétique à mettre en œuvre dans un espace de 4 m2, pour tous les âges et tous les niveaux. Les personnes en situation de handicap ne sont pas oubliées : la Fédération Française Handisport propose, entre autres, sa malette pédagogique.

Message de Stéphanie, auditrice de Radio Notre Dame : « Pour les auditeurs qui souhaitent faire un peu d’activité physique, je signale la chaîne YouTube de la coach Lucile Woodward qui va proposer les mercredi et samedi à 16h un cours en direct, à suivre seul ou en famille avec les enfants. ! »

Zumba

Pour les accros à la Zumba (comme moi !), rendez-vous sur Zumba France. Des cours en Live au tarif raisonnable qui raviront les habitués de ce mélange de danse et de fitness, pour sculpter son corps ou tout simplement garder la pêche sur les meilleurs hits du moment.