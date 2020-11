Attentat à Notre-Dame de Nice : « Partout où cela sera possible, le glas des églises de France sonnera aujourd’hui à 15h »

Un homme armé a tué trois personnes jeudi 29 octobre aux abords de la basilique Notre-Dame de Nice. « Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel », déclare la Conférence des évêques de France.

Je suis proche de la communauté catholique de #Nice, en deuil après l’attaque qui a semé la mort dans un lieu de prière et de consolation. Je prie pour les victimes, pour leurs familles et pour le bien-aimé peuple français, afin qu’il puisse réagir au mal par le bien. — Pape François (@Pontifex_fr) October 29, 2020

Drame à Nice. Ma prière pour les victimes et leurs proches. Dimanche, pour la Toussaint, nous entendrons le Seigneur : Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux si l’on vous persecute à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans les cieux. — Mgr de Moulins-Beaufort (@Mgr_EMB) October 29, 2020

« Malgré le douleur, et une immense tristesse », il faut « faire face à cette menace traitre et aveugle ». C’est ainsi que le Conférence des Evêques de France réagit aux meurtres perpétrés ce jeudi 29 octobre au matin à Nice dans la Basilique Notre-Dame. « Nos pensées et nos prières vont aux personnes victimes, aux personnes blessées, à leur famille et à leurs proches », déclarent les évêques dans un communiqué, « c’est parce qu’elles se trouvaient dans la Basilique que ces personnes ont été attaquées, assassinées. Elles représentaient un symbole à abattre ». Des assissanats qui rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. « A travers ces actes horribles, c’est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans toute notre société », souligent les évêques, « il est urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous tiendra tous debout face à ces menaces ». Et la CEF d’appeler à refuser de céder à toute peur. Partout où cela sera possible, le glas des églises de France sonnera aujourd’hui à 15h. Vous êtes invités à prier pour les personnes victimes.

Seigneur, Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice. Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur. Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique. A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité. Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions.

Le diocèse de Nanterre @92catholique est en profonde communion de larmes et d’espérance avec le diocèse et la ville de Nice frappés par une terrible violence. Que Dieu désarme les cœurs et ouvre des chemins de paix et de respect de la foi. @cestrosi — Mgr Matthieu Rougé (@MgrMRouge) October 29, 2020

« Ma tristesse est infinie en temps qu’humain devant ce que d’autres êtres, dits humains, peuvent commettre »