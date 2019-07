Troisième rencontre entre le pape François et le président russe Vladimir Poutine

Le président russe a rencontré le pape François dans la bibliothèque du palais apostolique. Vladimir Poutine a salué « une rencontre très substantielle ».

Le pape François a reçu en audience privée le président russe Vladimir Poutine au Vatican le 4 juillet 2019. © Vatican Media

Le président russe Vladimir Poutine, en pleine crise avec l’Occident, a entamé jeudi une visite éclair à Rome par un long entretien avec le pape François au Vatican. Il est ensuite allé déjeuner chez son homologue italien Sergio Mattarella, avant de rencontrer le Premier ministre Giuseppe Conte, puis en soirée les deux vice-Premiers ministres et chefs politiques du gouvernement populiste, Matteo Salvini (Ligue, extrême-droite) et Luigi Di Maio (Mouvement 5 étoiles, M5S, anti-système).

Le chef du Kremlin, connu pour son manque de ponctualité, est arrivé en début d’après-midi avec environ une heure de retard à sa troisième entrevue avec François. Un tête-à-tête de 55 minutes que Vladimir Poutine a qualifié de « substantiel », après un traditionnel échange de cadeaux. Le pape a offert au président russe une médaille commémorative de la Première guerre mondiale et une gravure représentant la place Saint-Pierre au XVIIIe siècle, ainsi que son message pour la Journée mondiale pour la paix. Le chef du Kremlin lui a donné en retour une icône représentant les apôtres Pierre et Paul et un DVD d’un film d’Andreï Konchalovski sur Michel-Ange.

Vladimir Poutine s’est également entretenu avec le cardinal-secrétaire d’Etat Pietro Parolin ainsi que Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Dans un communiqué la salle de presse du Saint-Siège que la rencontre entre le pape et le président russe les deux parties ont fait part de leur satisfaction devant le développement des relations bilatérales, « renforcées par la signature aujourd’hui d’un protocole d’accord concernant la collaboration entre l’hôpital Bambino Gesù et les hôpitaux pour enfants de la Fédération de Russie ».

Lors de leur dernière rencontre en 2015, François l’avait exhorté à « faire un effort important et sincère pour réaliser la paix » en Ukraine, sans aller jusqu’à une condamnation comme le souhaitaient les catholiques ukrainiens. Un rapprochement important a été accompli en février 2016 lors d’une rencontre historique à Cuba entre le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill, la première en 1 000 ans entre les chefs des deux plus grandes confessions chrétiennes. Vladimir Poutine et le pape devaient évoquer ensemble « la préservation des sites chrétiens sacrés en Syrie », avait indiqué à la veille du voyage le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov, mais pas un éventuel voyage du pape en Russie.

Pas d’invitation pour François