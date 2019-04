Notre-Dame de Paris en flammes : la structure et les deux tours sauvées

Le choc et la sidération alors que le feu a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris ce lundi 15 avril 2019. Les pompiers ont pu sauver les deux tours et la structure.

L’un des monuments les plus visités d’Europe (50 mille pèlerins et touristes par jour), haut lieu de la foi catholique, symbole du cœur de Paris et symbole de la France en feu depuis 18h50 ce lundi 15 avril 2019.

Peu avant 20h00, la flèche s’est effondrée, toute la charpente étant touchée. Selon les pompiers, le feu aurait pris dans les combles alors que des travaux étaient en cours sur cette partie de la cathédrale. Des travaux d’une ampleur inédite. Aux environs de 23h00, les pompiers de Paris ont annoncé que la structure et les deux tours de la cathédrale étaient sauvées. Le Parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire.

Le choc et la sidération ont envahi tous les touristes mais aussi tous les Parisiens présents. Très vite, ce sont de nombreux Français qui ont exprimé leur tristesse devant « ce patrimoine partant en fumée », notamment via les réseaux sociaux. Ils ont été rejoints par les représentants de l’Etat, à commencer par Emmanuel Macron qui a annulé son allocation prévue dans le cadre du Grand Débat national, avant de se rendre dans la préfecture de police située en face de Notre-Dame.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 avril 2019

Je n’ai pas de mot assez fort pour exprimer la douleur que je ressens face à #NotreDame ravagée par les flammes. Ce soir, tous les Parisiens et Français pleurent cet emblème de notre Histoire commune. De notre devise, nous tirerons la force de nous relever. Fluctuat nec mergitur. pic.twitter.com/0kRRvAqNIT — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 avril 2019

La tristesse des catholiques de Paris et de France

Le prêtre de Paris est terriblement triste devant l’incendie de #NotreDame; le porte parole de la CEF mesure la perte que cela représente pour les catholiques de notre pays et pour tous les français. — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) 15 avril 2019

« Le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté, en France et dans le monde », a déclaré le directeur de la salle de presse du Vatican, Alessandro Gisotti, « nous exprimons notre proximité avec les catholiques français et avec la population parisienne. Nous prions pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique ».

Ce soir, je prie pour la France qui compte tant pour moi. Je prie pour les français qui sont légitimement horrifiés par l’horreur de la cathédrale de Paris en proie aux flammes. Je prie pour les fidèles dévastés par la tristesse. Notre Dame revivra car la Mère de Dieu le veut +RS — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) 15 avril 2019

Tristesse dans le monde entier

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019

« Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal. Notre-Dame est un symbole de la France et de notre culture européenne. Nous sommes en pensées avec les amis français », a de son côté twitté le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert.