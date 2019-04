« Je suis consterné par l’incendie de Notre-Dame de Paris. J’ai en mémoire l’incendie récent de Saint Sulpice et toutes ces récentes profanations : je trouve que les églises de France sont fortement et visiblement malmenées. J’aimerais qu’une enquête nationale (pour comprendre les causes) soit menée et un observatoire (pour surveiller le phénomène) mis en place. En positif, peut-être que ce sera une occasion pour les chrétiens de se rassembler et de se manifester ».