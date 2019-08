A Lourdes, le feutier veille sur vos cierges

A l’occasion du pèlerinage national, nous vous proposons de découvrir les métiers typiques qui font de Lourdes un lieu unique. Les feutiers sont chargés de veiller sur les chapelles de lumière depuis 2 ans maintenant. Reportage avec Camille Meyer.

On a décidé de se balader dans les chapelles de lumières à la recherche des feutiers. C’est un mot qui n’existe pas dans le dictionnaire, tout simplement parce qu’il n’est utilisé qu’à Lourdes. Avant, il y avait des brûloirs, non loin de la grotte, aujourd’hui c’est différent puisque ces chapelles de lumières, se situent désormais côté prairie, devenant ainsi un lieu de prière et de silence. Philippe Lafaille est le responsable de ces feutiers, on lui demandé qui ils étaient réellement !

Masque, gant de protection en cuir, tablier, Victor en est à sa 4ème saison dans le Sanctuaire. Il nous explique comment ces journées sont rythmées.

Ça recycle à Lourdes ! Alors le rôle de Victor et de ses collègues, c’est aussi de s’assurer que la cire ne s’étale pas trop au sol, remonter les bougies quand il y a des trous dans le présentoir. Un travail très important pour la bonne marche de ces chapelles de lumières et pour les pèlerins. Pour Victor, son travail est à la fois utile et pédagogique.

Vous savez désormais, lorsque vous passez à Lourdes, que la Vierge Marie n’est plus la seule à veiller sur vos cierges, longue vie aux feutiers !