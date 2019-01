Vivre les JMJ de Panama à Paris

Du 24 au 27 janvier, les journées mondiales de la jeunesse (JMJ) attendent près 200 000 pèlerins au Panama. Nombreux sont ceux qui n’ont pu partir, en France, fautes de moyens ou de vacances. Le diocèse de Paris propose un événement local.

» Si tu ne vas pas au Panamá, le Panamá viendra à toi ! » JMJ Panam’, c’est le rendez-vous donné par le diocèse de Paris pour permettre à tous de vivre ces JMJ en communion avec ceux qui ont pu partir. Dès le 24 janvier à 19h30, vous pourrez ainsi écouter les vicaires généraux dans quatre églises de Paris (Notre Dame des Champs, Notre Dame de Grâce de Passy, l’Immaculée Conception et la Sainte Trinité) pour des catéchèses sur le thème des JMJ: « Voici la servante du Seigneur ; que tout advienne selon ta parole ». Des catéchèses qui seront conclues par Mgr Aupetit, en la cathédrale Notre Dame de Paris, le 25 janvier avec cette même thématique. Une procession mariale emmènera ensuite les pèlerins jusqu’au sanctuaire de Montmartre pour une messe et une veillée d’adoration.

Pour ce qui est du week-end, le diocèse vous propose… une course de 12 kms seul ou en équipe. Le but: rejoindre, autour des Halles, virtuellement les 8600 kms qui séparent Paris au Panama et de courir en portant « une intention de prière sous le regard de la Vierge Marie et de sa couronne de 12 étoiles » . Les frais d’inscriptions sont de 12 euros, vous pouvez faire un don supplémentaire pour soutenir la Caritas au Panama. Pour les inscriptions, c’est par ici !

Le samedi après-midi dès 15h30, c’est au cœur des Halles que se poursuivront ces JMJ Panam’. Des conférences seront données, notamment par le père Nicolas Buttet à notre Notre-Dame des Victoires (Ose dire oui et choisis la vie) et Saint Germain l’Auxerrois accueillera une table ronde autour de l’écologie intégrale avec Yann Arthus-Bertand, Philippe de Roux et Louise Roblin. Enfin un village sera dédié à la rencontre, à l’évangélisation et à la musique. Une scène de 50 m2, sous la canopée, accueillera, dès 17h, les Sans Voix, groupe rock au service des oubliés de la société, les Guetteurs pour une touche de reggae et CoverQueen, groupe crée par Frédéric Caramia, chrétien converti.

Nous vous ferons vivre ces JMJ Panam’ sur notre antenne et sur les réseaux sociaux.