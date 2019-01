Radio Notre Dame coeur des JMJ de Panama

Du 24 au 27 janvier, les 34èmes Journées Mondiales de la Jeunesse rassembleront plus de 200 mille jeunes du monde entier à Panama. Des JMJ à vivre également à Paris pour tous ceux qui n’auront pas la possibilité de se déplacer. Découvrez notre programmation spéciale, en partenariat avec RCF.

Ecclesia Magazine spécial avec le père Olivier Scache, déjà arrivé à Panama et Charles Callens.

Lundi 21 : à 10h30 Ecclesia Magazine spécial JMJ

MAGAZINE JMJ du 22 au 26 janvier

Un magazine quotidien, avec reportages et interviews des jeunes pèlerins, réalisé sur place en partenariat avec RCF et notre envoyé spécial Maxime Dalle.

Magazine à 17h, 21h (rediffusion le lendemain à 10h).

Retransmission de Catéchèses

Vendredi 25 janvier à 16h00, catéchèse de Mgr Alexis Leproux, vicaire général de l’archidiocèse de Paris : « Voici la servante du Seigneur ».

Vendredi 25 janvier à 19h11, catéchèse de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris : « Que tout m’advienne selon ta parole ». Plateau en direct de Notre-Dame de Paris animé par Marie-Ange de Montesquieu.

Rediffusion de la catéchèse le dimanche à 10h30.

Samedi 26 janvier

7h05-9h : Retour sur la catéchèse de Mgr Aupetit. Un plateau animé par Louis Daufresne.

18h15-19h : Plateau produit par RCF en direct des Halles (rediffusion le dimanche à 11h00)

Messe internationale célébrée par l’archevêque de Paris à Saint-Sulpice

Avec retransmission de l’homélie du pape François au Panama.

Dimanche 27 janvier 14h30-17h.

Suivez le Guide au Panama

Le lundi 21 janvier à 14h32, le vendredi 25 à 18h17, le samedi à 11h04 et le dimanche à 18h30.

Lundi 28 janvier

A 7h10 : Diffusion de l’émission bilan JMJ coproduite avec RCF.

Des JMJ à vivre aussi sur le Web et les réseaux sociaux

Retrouver reportages, photos et vidéos sur notre page Facebook, nos comptes Twitter et Instagram. Vivez les JMJ depuis Panam’, l’église saint Eustache et la Canopée des Halles.