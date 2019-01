Panama à l’heure des JMJ

Alors que certains jeunes ont pu partager les journées en diocèse, les autres pèlerins prennent le pouls de Panama au bord de l’océan Pacifique. La ville se prépare à accueillir le pape François.

Dans une ville étonnante, entre gratte-ciel et espaces verts, ils sont nombreux à chanter l’hymne qui s’inspire du thème marial de la XXXIVe JMJ : “Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole” (Lc 1,38).

Yatdely, jeune Panaméenne de 22 ans attend beaucoup de ces JMJ. « J’espère que l’Esprit Saint nous guidera pendant ces journées et j’espère échanger avec d’autres étrangers pour partager ma culture ». Le Panama, c’est « un très beau pays, avec une grande diversité de faunes et de flores… Une nature que l’on aime partager avec la famille et entre amis ».

Pour Otelia, autre Panaméenne, ces JMJ sont un signe d’espérance.

Un temps fort spirituel

Alors que la foi a un peu faibli au Panama, ce n’est pas un hasard si le pape François a choisi ce pays. « C’est un symbole fort », explique Anne Thibout, coordinatrice des JMJ pour les 1500 Français présents sur place, « c’est un trait d’union entre l’Amérique du Nord et l’Amerique du Sud ». Cela doit aussi « être une expérience de foi qui porte ses fruits », ajoute de son côté Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, « cela ne doit pas être une parenthèse mais un tremplin ». Et plus que jamais la maxime panaméenne résonne : « le dernier mot à l’Esprit Saint ».