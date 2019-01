Mgr Ulloa aux jeunes des JMJ: « Marie vous a été proposée comme modèle de courage »

Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont été officiellement ouvertes par Mgr Ulloa, archevêque de Panama, ce mardi 22 janvier. Lors de la messe de la cérémonie d’ouverture, il a appelé les jeunes, à quelques heures de l’arrivée du pape François, « à dire oui au projet de Dieu » comme la Vierge Marie.

« Jeunesse: L’appel est toujours valable, éternel, intense, plein d’une tendresse que seul le Christ sait communiquer. » Mgr Ulloa, à l’occasion de la messe de la cérémonie d’ouverture des Journées Mondiales de la Jeunesse, rendait grâce devant des milliers de jeunes pour ces JMJ, » ce pays est maintenant la capitale mondiale de la jeunesse, qui, grâce avec la chaleur humaine et au climat estival, ont créé des conditions favorables pour pouvoir coexister et partager vos rêves et vos projets, qui par la force du Saint-Esprit, vous engage à faire la révolution de l’amour, ce qui ne sera pas facile, mais cela ne sera pas non plus impossible si nous mettons notre confiance en Dieu. »

Le Panama, le pays par lequel l’Evangile s’est propagé sur le continent américain, se pose en terre d’accueil pour ses jeunes venus du monde entier, « vous trouverez au Panama un peu du monde entier. Notre histoire de service, de rencontre, d’unité dans la diversité, sans distinction de croyance, de race, d’âge, de sexe, fait de nous une nation bénie. Grâce à votre présence, ce pays est maintenant la capitale mondiale de la jeunesse, qui, grâce avec la chaleur humaine et au climat estivale, ont créé des conditions favorables pour pouvoir coexister et partager vos rêves et vos projets, qui par la force du Saint-Esprit, vous engage à faire la révolution de l’amour, ce qui ne sera pas facile, mais cela ne sera pas non plus impossible si nous mettons notre confiance en Dieu. »

Marie, étoile d’évangélisation

Mais c’est pour la Sainte Vierge, coeur de la thématique des JMJ, que Mgr Ulloa exhorte les jeunes: « Marie vous a été proposée comme modèle de courage, disponible pour accomplir le plan de Dieu pour celui qui l’a choisi et dont la réponse est le thème de ces JMJ: « Voici la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. (…) La Vierge Marie, la jeune fille de Nazareth, est un modèle fiable à suivre en raison de sa disponibilité et de son service au plan de Dieu. C’est cette jeune femme qui a osé donner le OUI au projet de Dieu, elle n’a pas craint (…) Aux yeux de Marie, chaque jeune peut redécouvrir la beauté du discernement. Dans votre cœur, vous pouvez faire l’expérience de la tendresse de l’intimité et du courage du témoignage et de la mission. » poursuit-il un peu plus loin.

Une intimité possible dans l’eucharistie ou encore dans la confession. Le diocèse a mis en place un parc du Pardon, avec des confessionnaux fabriqués par des prisonniers. « La rencontre spéciale avec Jésus Eucharistie, nourriture spirituelle pour faire face aux défis de la vie. Cette rencontre entre vous, jeunes, et Jésus-Christ devrait vous conduire à la confrontation avec vous-même pour résister à l’endoctrinement du système, contraire aux valeurs, qui prévaut dans la recherche d’un faux bonheur, qui est si fugace qu’elle vous conduit à vous détruire, sans parvenir à combler le vide existentiel » poursuit l’Archevêque de Panama, « nous savons que vous n’êtes pas facilement impressionnés. Les phrases toutes-faites, les discours théâtraux ou les slogans conçus pour contrer vos émotions ne fonctionnent pas. Nous savons que, comme à l’époque de Jésus, les jeunes recherchent des témoins, des référents avec de l’expérience; ayant parcouru du chemin, des kilomètres, et non un Dieu érudit ; vous recherchez celui qui vous montre Dieu, et non celui qui vous parle de lui. »

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, l’occasion de la rencontre ? Tout est prêt pour cela dit Mgr Ulloa, « mais n’oubliez pas que celui qui nous prendra de sa main sera Marie et que le pape François, vicaire de Jésus-Christ, nous fortifiera et nous confirmera dans la foi. »