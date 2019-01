JMJ Panama : l’accueil chaleureux réservé aux pèlerins par les Panaméens

Certains sont à Panama depuis trois mois déjà, pour préparer ces Journées Mondiales de la Jeunesse. D’autres commencent à arriver sur place. Tous sont unanimes : l’accueil des Panaméens est surprenant !

Olivier a quitté la France et son diocèse de Bellay-Ars pour rejoindre Panama et les 200 mille pèlerins qui ont choisi de rencontrer le pape François. « Bien sûr, on se sent loin de chez soi », reconnaît-il, « mais c’est l’occasion de faire une coupure » et de laisser tant bien que mal son travail et son portable de côté. D’autant que l’esprit de groupe est très dynamique, ajoute-t-il, sans compter l’accueil réservé par les Panaméens. Un accueil qui a surpris Azeez, venu de Qaraqosh en Irak.

Cela fait trois mois déjà qu’Hugo est arrivé à Panama. A 23 ans, ce jeune étudiant venu de Lille, a décidé de se porter volontaire pour ces JMJ afin, dit-il, de « donner du sens à son travail et s’épanouir ». Et lui aussi a été marqué par l’accueil que lui ont réservé les Panaméens.

Et les premiers pèlerins ont pu participer à la célébration de la messe ce dimanche 20 janvier.

Découvrez le reportage à la paroisse San Mateo de Marie-Charlotte Laudier :

Des propos et vidéos recueillis par les envoyés spéciaux de RCF et Radio Notre Dame à Panama.