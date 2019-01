JMJ Panam : la catéchèse de Mgr Alexis Leproux sous le signe de la prière et de l’audace

« Voici la servante du Seigneur » : c’était le thème des quatre catéchèses qui se sont tenues dans quatre églises de Paris ce jeudi 24 janvier, pour lancer les JMJ Panam’. Près de 500 jeunes se sont ainsi retrouvés à Notre-Dame des Champs pour écouter Mgr Alexis Leproux qui leur a lancé un appel à la prière et à l’audace.

« Entre ambition et plaisir, il y a une voix qui se laisse entendre et qui donne une motiviation différnete à ce que l’on veut », a lancé Mgr Alexis Leproux devant les jeunes très attentifs. « Cette voix te permet de dire ‘me voici, pour autre chose que moi-même' ». A l’image de la Vierge Marie. Se donner, pour ne rien perdre mais au contraire, se multiplier : c’est le message que Mgr Leproux a voulu faire passer à l’assemblée. « C’est folie de se donner dans rien attendre en retour », a-t-il expliqué, « si l’on n’est pas enraciné dans le don de Dieu ».

La prière, lieu d’irrigation constante

« Si vous choisissez aujourd’hui de faire comme marie, de fermer les yeux, d’éteindre vos écrans, de sortir de la nébuleuse qui nous entoure, vous allez ressentir un bien-être fabuleux ». Ne mâchant pas ses mots, Mgr Alexis Leproux a appelé les jeunes à lâcher leur portable : « ce que vous êtes échappe totalement à cet univers numérique », a-t-il répété. La prière pour faire plus de place au silence donc, et à Dieu. « Il nous aime tellement que plus il passe par nous, plus il nous fait devenir nous-mêmes ». Il a invité chaque jeune à prier deux heures par jour, comme le faisait Mère Teresa. « L’Adoration et la contemplation sont la mesure du don…. Fermez les yeux et faites silence régulièrement, patiemment ». Mgr Leproux a également appelé les jeunes à prendre des risques, comme l’a fait autrefois la Vierge Marie. « La vie que l’on reçoit mérite qu’on lui enlève quelques assurances, surout à 20 ans ».

Être audicieux : un message qui a touché Sophie, 25 ans, membre de la paroisse de Saint-Germain des Prés. Ecoutez son témoignage.

La prière, une élévation de l’âme essentielle aux yeux de Marie-Charlotte, 27 ans.

Une catéchèse percutante pour les jeunes

Thomas, 26 ans, vient régulièrement prier à Notre-Dame de Champs. Lui aussi a apprécié la catéchèse percutante de Mgr Leproux.

Thérèse, 22 ans, a suivi avec attention une catéchèse qu’elle a jugée très « pertinente ».

Pour Clarice, 23 ans, venue tout droit du Val-de-Marne, la catéchèse de Mgr Leproux a été un « véritable cadeau ». Un avis que partage Guillaume, 26 ans.