Mgr Eric de Moulins-Beaufort, nouveau président de la Conférence des Evêques de France

Réunis en Assemblée plénière de printemps à Lourdes, les évêques ont élu la nouvelle présidence de la CEF. L’archevêque de Reims, Mgr Eric de Moulins-Beaufort devient ainsi président. Un premier mandat de 3 ans qui débutera le 1er juillet 2019.

Ordonné en 1991 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut aumônier du collège Montaigne (1992-1993) ; directeur auséminaire de Paris et enseignant à l’École Cathédrale et au Studium duSéminaire de Paris (devenu Faculté de théologie Notre-Dame) ; aumônier du lycée Louis-le-Grand (1993-1995) ; curé de la paroisse Saint-Paul–Saint-Louis (2000-2005). En 2005, il devint secrétaire particulier de l’Archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois, fonction qu’il occupa jusqu’en 2008. De2009 à 2011, il fut professeur extraordinaire à la Faculté Notre-Dame et au Studium du Séminaire de Paris. Entre 2008 et 2018, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut évêque auxiliaire et vicaire général de l’archidiocèse de Paris avant d’être nommé archevêque de Reims le 18 août 2018. Mgr Éric de Moulins-Beaufort est membre du Conseil de direction de l’Association internationale Cardinal Henri de Lubac, du conseil de rédaction de la revueCommunio, du conseil de rédaction de la Nouvellerevue théologique. Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort était jusqu’à présent Président de la Commission doctrinale.

Ont également été élu vice-présidents Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, jusqu’à présent président du Conseil pour les associations et mouvements de fidèles, et Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, jusqu’à présent président de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat de la CEF.





Source : CEF