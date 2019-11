Toussaint : Et vous la sainteté, vous marchez quand sur son chemin ?

Saint, Tous Saints, Toussaint. Vous faîtes le rapprochement ? et oui aujourd’hui, l’Eglise a décidé de rappeler que nous sommes tous appelés à la sainteté.

Saint Jean-Paul II, sainte Mère Teresa et même peut-être vous ? Vous voyez un point commun ? La sainteté, c’est ce que l’on commémore aujourd’hui.

Quid de la sainteté: s’il y en a des petits et des grands, des connus et des moins connus. Tous aimaient le Christ et ont passé leurs vies au service de l’Évangile. Beaucoup d’entre eux ont été canonisés, c’est à dire que des miracles ont été reconnus par l’Eglise. Mais l’Eglise sait également que beaucoup de chrétiens sont au service du Christ et restent dans l’ombre.

Ces saints du quotidien n’en sont pas moins essentiels à la vie de l’Eglise. C’est pour cela qu’elle a instauré le premier novembre, la fête de la Toussaint. Elle ne doit pas être confondue avec la fête des morts, le 2 novembre. En France, la Toussaint étant fériée, c’est le jour pour commémorer nos morts.

Une fête présente depuis 835 en Occident puisque le pape Gregoire IV a décidé de l’instaurer afin de christianiser les fêtes de Samin (fête celtique) et c’est l’empereur Franc Louis le Pieux qui la feradiffuser dans tout l’Empire Carolingien.

Les saints sont des exemples de vies pour chaque catholique, saint Jean-Paul II a voulu les remettre au goût du jour. Il aura canonisé 483 saints entre 1978 et 2005. Le pape François continue sur cette lancée puisqu’il a notamment canonisé Mère Teresa, Elisabeth de la Trinité, Salomon Leclercq ou encore Paul VI et Mgr Romero le 14 octobre dernier.

La Toussaint peut-être l’occasion de faire un point sur nos vies de chrétiens, tous appelés à devenir saint. Et vous la sainteté, vous marchez quand sur son chemin ?