Le Grand Témoin – Marie-Ange de Montesquieu reçoit la psychiatre Marie-France Hirigoyen qui publie « Les Narcisse – ils ont pris le pouvoir » aux éditions La Découverte.

Vanité, amour-propre, mégalomanie… nombreux sont ceux qui confondent ces concepts avec le narcissisme. Le narcissisme ne revêt pas toujours non plus un caractère pathologique. Tout individu passe par le narcissisme dès l’enfance. L’enfant ne fait pas la différence entre l’extérieur et lui et se prend ainsi pour le centre du monde. Au fur et à mesure qu’il découvre le monde, l’individu apprend qu’il doit composer avec autrui et s’en enrichit.

Politique, société et narcissisme

Dans son ouvrage, Marie-France Hirigoyen éclaire les hommes politiques à la lumière du narcissisme. Selon la clinicienne à l’origine du concept du harcèlement moral, la société moderne choisirait les personnalités les plus narcissiques pour leur conférer le pouvoir, à la tête des États ou des affaires. La psychiatre analyse les effets néfastes qui en découlent, comme le syndrome d’épuisement professionnel ou la dépression. Les réseaux sociaux, l’exigence de la performance et le consumérisme entre autres y prennent leur part de responsabilité. Tour d’horizon du narcissisme avec Marie-France Hirigoyen au micro de Marie-Ange de Montesquieu.