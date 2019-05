Grand Débat : élections européennes de 2019 et rebondissements dans l’affaire Vincent Lambert

Grand Débat – Louis Daufresne reçoit les journalistes Philippe Clanché, Victor Loupan et Jean Sévillia.

Louis Daufresne fait débattre :

Philippe Clanché , journaliste à La Vie et Témoignage Chrétien

, journaliste à La Vie et Témoignage Chrétien Victor Loupan , animateur à Radio Notre-Dame, ancien reporter au Figaro magazine

, animateur à Radio Notre-Dame, ancien reporter au Jean Sévillia, chroniqueur au Figaro Magazine, membre du conseil scientifique du Figaro Histoire

Au programme : les élections européennes qui se dérouleront dimanche et les rebondissements du cas de Vincent Lambert.

Scrutin européen et euthanasie

Jean Sévillia s’attend à une abstention très forte et aux listes LREM, RN et LR en tête conformément aux sondages. Victor Loupan pointe le manque de charisme de Nathalie Loiseau et désigne Glucksmann comme « l’autre catastrophe » de la campagne. Philippe Clanché se dit « déçu » par les petits partis qui ne se donnent pas moyen de faire campagne mais relève la stabilité de l’abstention en comparaison des élections européennes de 2014.

Jean Sévillia s’oppose au Premier ministre en trouvant de la dignité au combat des partisans du maintien en vie de Vincent Lambert. Philippe Clanché plaide pour respecter la volonté de Rachel Lambert d’euthanasier son mari. Victor Loupan rétorque que les précautions de langage des tenants de l’euthanasie dissimule le fait de tuer Vincent Lambert.