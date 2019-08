La rentrée du Théâtre des Champs-Elysées

Le début de la saison 2019-2020 est somptueux au Théâtre des Champs-Elysées ! Ce qu’il ne faut pas manquer avec Edith Walter.

Opéras mis en scène

Le Freischütz de Weber

L’un des manifeste de l’opéra romantique, Die Freischütz de Weber n’est pas souvent représenté. Une belle occasion donc pour le (re)découvrir.

Avec :

Stanislas de Barbeyrac (Max), Johanni Van Oostrum (Agathe), Chiara Skerath (Ännchen), Vladimir Baykov (Kaspar), Christian Immler (L’Ermite)…

Insula Orchestra ; chœur Accentus ; Laurence Equilbey, direction

Clément Debailleul et Raphaël Navarro, mise en scène

19, 21, 23 octobre à 19h30

5 à 145 €

Les Noces de Figaro de Mozart

Remarquez la distribution parfaite de cette production dirigée par Jérémie Rhorer, dans les costumes de Christian Lacroix !

Avec :

Sabine Devieilhe (Suzanne), Robert Gleadow (Figaro), Stéphane Degout (Le Comte Almaviva), Vanina Santoni (la Comtesse Almaviva) mais aussi Eléonore Pancrazi, Jennifer Larmore, Florie Valiquette, Mathias Vidal…

Le Cercle de l’Harmonie, Unikanti ; Jérémie Rhorer, direction

James Gray, mise en scène ; Christian Lacroix, costumes

26, 29 novembre ; 3, 5, 7 décembre à 19h30 : 1er décembre à 17h

5 à 145 €

Opéras en concert et oratorios

Don Giovanni de Mozart

La représentation sera en concert mais une mise en espace aidera facilement à imaginer des situations. Servi par la jeune et talentueuse troupe de l’Opéra de Garsington.

Avec :

Jonathan McGovern (Don Giovanni), David Ireland (Leporello), Camila Titinger (Donna Anna)…

Orchestre de chambre de Paris, chœur de l’Opéra de Garsington ; Douglas Boyd, direction

Deborah Cohen, mise en espace.

19 septembre à 19h30

5 à 85 €

Giulio Cesare de Haendel

Christophe Rousset et Les Talens Lyriques dans un chef-d’œuvre de Haendel.

Avec :

Christophe Lowrey (Giulio Cesare), Karina Gauvin (Cleopatra)…

Les Talens Lyriques ; Christophe Rousset, direction

24 septembre à 19h30

5 à 85 €

Gloria de Vivaldi et Dixit Dominus de Haendel

Deux des plus belles pages du répertoire sacré.

Avec :

Ekaterina Bakanova et Marlène Assayag

Ensemble Matheus, Chœur de chambre Mélisme(s) ; Jean-Christophe Spinosi, direction

25 septembre à 20h

5 à 85 €

Elias de Mendelssohn

Le chef du Bach Collegium Japan dirige l’Orchestre et le Chœur de l’Age of Enlightenment. Un événement !

Avec :

Brenden Gunnelle (Elias), Carolyn Sampson, Anna Stephany, Roderick Williams

Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment ; Masaaki Suzuki, direction

8 octobre à 20h

5 à 85 €

Stabat mater de Poulenc

L’une des plus belles œuvre sacrée du XXe siècle dirigée par un chef français de grand talent.

Avec :

Emoke Barath et Jean-Luc Bourré

Orchestre national de France, Chœur de Radio France, Maîtrise de Radio France ; Bertrand de Billy, direction

11 octobre à 20h

5 à 85 €

Ernani de Verdi

Une œuvre rarement représentée, mais qui préfigure les grands ouvrages à venir du compositeur.

Avec :

Francesco Meli (Ernani), Carmen Giannattasio (Elvira), Amartuvshin Enkhbat (Don Carlos)…

Orchestre et Chœur de l’Opéra National de Lyon ; Daniele Rustioni, direction

8 novembre à 19h30

5 à 110 €

Platée de Rameau

Un opéra bouffe avant l’heure, Platée de Rameau est un véritable bijou.

Avec :

Anders J. Dahlin (Platée), Chantal Santon-Jeffery (Amour / La Folie), Thomas DOlié (Jupiter), Hasnaa Bennani (Thalie / Clarine / Junon)…

Orchestre et Chœur Les Ambassadeurs ; Alexis Kossenko, direction

2 décembre à 19h30

5 à 95 €

Pastorale de Noël de M-A. Charpentier

Charpentier est l’un des plus subtils maîtres de musique dans la France du XVIIe siècle

Avec :

Lucile Richardot, mezzo-soprano, Etienne Bazola, baryton…

Ensemble Correspondances ; Sébastien Daucé, direction

4 décembre à 20h

5 à 65 €

Isis de Lully

Madame de Maintenant ne goûta que fort peu son « portrait » en Junon dans cette tragédie lyrique sur les bords du Nil, malgré une écriture extrêmement raffinée. Avec une nouvelle génération de chanteurs talentueux.

Avec :

Eve-Maud Hubeaux (Io / Isis), Ambroisine Bré (Iris / Syrinx / Une Parque / Callope), Fabien Hyon (Mercure / Un berger), Edwin Crosseley-Mercer (Jupiter / Pan / Hyerax)…

Les Talens Lyriques, Chœur de chambre de Namur ; Christophe Rousset, direction

6 décembre à 19h30

5 à 85 €

Stabat Mater de Pergolèse et d’A. Scarlatti

Deux maîtres de l’écriture sacrée baroque pour une même déploration.

Avec :

Véronique Gens et Marie-Nicole Lemieux

Les Accents ; Thibault Noally, direction et violon

10 décembre à 20h

5 à 95 €

Stabat Mater de Rossini

Lors de son écriture, Rossini avait renoncé à l’opéra mais sa musique en conserve tout le souvenir. En complément, la Symphonie inachevée de Schubert.

Avec :

Maria Agresta, Daniela Barcellona, René Barbera, Vitalij Kowaljow

Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Wiener Singverein ; Gustavo Gimeno, direction

13 décembre à 20 h

5 à 95 €

Récital de chant

Palazetto Bru Zane, Gala des 10 ans

Redécouvertes de Saint-Saëns, Gounod, Hervé, Godard, Offenbach, Lemoyne, Halévy, Méhul, Andran…

Avec :

Véronique Gens, Tassis Christoyannis, Cyrille Dubois, Olivier Py, Lara Neumann, Emmanuel Ceysson…

Orchestre de chambre de Paris, Chœur du Concert Spirituel ; Hervé Niquet, direction

7 octobre à 20h

5 à 85 €

Jakub Jozef Orlinski

Une nouvelle étoile dont l’ascension est spectaculaire, le contre-ténor polonais revient avec des airs d’opéras de Cavalli, Haendel, Boretti, Conti et Hasse, accompagné d’Il Pomo d’Oro.

19 décembre à 20 h

5 à 85 €

Orchestre

Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg / Youri Temirkanov

Beatrice Rana, piano

Schumann : Concerto pour piano op. 54

Mahler : Symphonie n° 1 « Titan »

20 septembre à 20h

5 à 85 €

Boris Berezovsky, piano

Brahms : Concerto pour piano n° 2 op. 83

Dvorak : Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde »

21 septembre à 20h

5 à 85 €

Orchestre de chambre de Paris / Lars Vogt, direction et piano

Mozart, Symphonie n° 25 K. 183

Mendelssohn : Concerto pour piano n° 1 op. 25

Brahms : Symphonie n° 4 op. 98

26 septembre à 20h

5 à 55 €

Rotterdams Philharmonisch Orkest / Lahav Shani

Nelson Freire, piano

Haydn : Symphonie n° 104 « Londres »

Rachmaninov : Concerto pour piano n° 4 op. 40

Stravinsky : Le Sacre du Printemps

28 septembre à 20h

5 à 85 €

Orchestre de chambre de Paris / Douglas Boyd

Fazil Say, piano

Ravel : Concerto pour piano en sol majeur

Say : Symphonic Dances

Haydn : Symphonie n° 87

24 octobre à 20h

5 à 55 €

Orchestre national de France / James Gaffigan

Seong-Jin Cho, piano

Rachmaninov : Concerto pour piano n° 1

Prokofiev : Symphonie n° 5

12 décembre à 20h

5 à 85 €

Récital de piano

Denis Matsuev

Beethoven, Rachmaninov, Tchaïkovsky, Stravinsky

27 septembre à 20h

5 à 75 €

Boris Berezovsky

Ravel, Debussy, Messiaen

10 octobre à 20h

5 à 75 €

Andreï Korobeinikov

Chopin, Schubert-Liszt, Scriabine, Saint-Saëns, Liszt, Beethoven

5 novembre à 20h

5 à 55 €

Beatrice Rana

Chopin, Ravel, Stravinsky

24 novembre à 11h

30 € / 15 € (- 26 ans) / Gratuit (- 9 ans)

Grigory Sokolov

Programme communiqué ultérieurement

25 novembre à 20h

5 à 95 €

Musique de Chambre

Intégrale des quatuors de Beethoven / Quatuor Belcea

Le Quatuor Bercea joue l’intégrale des quatuors de Beethoven à raison d’un concert par mois, dans le cadre des Concerts du Dimanche Matin.

13 octobre, 17 novembre, 8 décembre à 11h

30 € / 15 € (- 26 ans) / Gratuit (- 9 ans)

Adam Laloum et Quatuor Strada

Fauré, Brahms

20 octobre à 11h

30 € / 15 € (- 26 ans) / Gratuit (- 9 ans)

Prades aux Champs-Elysées

Mozart, Schubert

30 novembre à 20h

5 à 55 €