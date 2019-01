Les pèlerins du monde entier convergent vers Panama City après vécu des temps en diocèse dans des paroisses panaméennes. Il faut dire que le Pape François arrivera ce mercredi 23 janvier à Panama.

Les pèlerins commencent à s’installer dans les paroisses de Panama et pour cause, les Journées Mondiales de la Jeunesse ont débuté officiellement hier après midi (heure locale) avec une cérémonie présidée par Mgr José Domingo Ulloa, archevêque de Panama devant des milliers de jeunes dont une délégation de 1300 français. Parmi eux, des jeunes du diocèse de Nanterre, ils sont installés dans le quartier de Veracruz, au sud-ouest de la ville. Partis dimanche dernier de Nanterre, ils expliquent pourquoi cette arrivée à Panama City est un aboutissement, au micro de Maxime Dalle:

L’enseignement Catholique emmène aussi des jeunes. Ils sont 44 à avoir rejoint le Panama. Pour Joseph Herveau, responsable national de l’Animation Pastorale du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, Panama rime avec patience, souplesse et adaptation, « ça a un côté très intéressant parce qu’on est habitué à être dans la maîtrise, la précaution et la planification et on est obligé de se laisser faire ». Pour Jean-Philippe Moreau, animateur en pastorale scolaire, ce qui l’émerveille, « c’est d’être autant attendu et ça fait du bien ». Pour lui, ces 15 jours sont aussi un temps que l’enseignement catholique leur donne « pour pouvoir se ressourcer, se redynamiser et pouvoir transmettre cette joie vécue ici ».

La Vierge Marie, coeur de ces JMJ

C’est le thème de ces journées mondiales de la jeunesse: « Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole ». Pour Frère Aloïs de la communauté de Taizé, qui vient d’arriver au Panama, les JMJ sont une invitation à aller au cœur de la foi, « c’est nécessaire aujourd’hui. Il y a tant de défis et de difficulté pour les jeunes partout dans le monde, la joie des JMJ ne peut pas faire oublier cela, c’est pourquoi il est nécessaire d’approfondir sa foi, à l’image de la Vierge Marie. Elle a vécu cette aventure de la foi et nous sommes invités à vivre cela ».

Le pape François arrivera dans quelques heures, l’occasion pour certain de le rencontrer pour la première fois. Pour Robin, « ça va être un moment très fort, je ne l’ai jamais vu, je ne l’ai jamais rencontré comme ça, j’attends avec un impatience le message qu’il va nous faire passer. » Quant à Jean-Philippe, il se prépare à se faire bousculer et renverser par la parole de François, « je me souviendrais toujours de son message à Cracovie, vendre son canapé et acheter des baskets pour aller à la rencontre des autres. »

Et si vous ne connaissez pas le Panama, Marie-Charlotte Laudier de RCF s’est promenée dans la ville pour vous, découverte sonore dans sa carte blanche.

Rendez vous demain dès pour la suite des aventures Panaméennes avec Radio Notre Dame et RCF.

