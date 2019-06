Les plus beaux concerts du Festival Berlioz à la Côte-Saint-André

L’année Berlioz bat son plein avec, comme un point culminant, le Festival Berlioz de la Côte Saint-André du 17 août au 1er septembre. La sélection d’Edtih Walter.

22 août 2019 à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Orchestre National de Metz, David Reiland, direction

Comme beaucoup d’artistes, Berlioz fut inspiré par le poète anglais Byron. Ce concert propose des œuvres en lien avec cette grande figure du romantisme, notamment Harold en Italie.

23 août à 17h Eglise de la Côte-Saint-André

Marie-Josèphe Jude et Jean-François Heisser

Dans l’église où Berlioz fut baptisé, les deux pianistes jouent la Symphonie Fantastique transcrite pour deux pianos par Jean-François Heisser.

24 août à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Ensemble Orchestral Contemporain / chœur Spirito, Daniel Kawka, direction, Nicole Corti, préparation des chœurs

La création de Michaël Levinas sur la nouvelle Euphonia d’Hector Berlioz permet de mettre en lumière l’œuvre littéraire considérable du compositeur écrivain.

25 août à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz-Isère / Chœur de l’Orchestre de Paris, François-Xavier Roth, direction

En cette année 2019, célébrant le 150e anniversaire de la mort de Berlioz, le Festival confie La Prise de Troie (première partie – actes I et II – des Troyens) à son orchestre-académie, le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz-Isère, réunissant de jeunes musiciens venant de toute l’Europe et au-delà de ses frontières, encadrés par les musiciens professionnels de l’orchestre Les Siècles rejoints par le chœur de l’Orchestre de Paris, placés sous la direction du maestro François-Xavier Roth.

28 août à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Orchestre et chœur du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Valéru Gergiev, direction

Le Festival crée l’événement en recevant pour la première fois l’une des institutions les plus anciennes et les plus prestigieuses de Russie : l’Orchestre et le Chœur du Théâtre Mariinsky qui joueront Roméo et Juliette, dirigés par l’immense maestro Valery Gergiev.

29 août à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Orchestre Révolutionnaire et Romantique / Monteverdi Choir, Sir Eliot Gardiner, direction

Benvenuto Cellini, aujourd’hui considérée comme l’une des plus brillantes œuvres du compositeur, est interprétée sur instruments d’époque et en costumes par l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique et le Monteverdi Choir, sous la baguette de Sir John Eliot Gardiner, intime de l’univers de Berlioz. A noter que l’exceptionnel ténor américain Michael Spyres, qui a maintes fois triomphé dans des opéras de Berlioz, tiendra le rôle-titre.

31 août à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Orchestre national du Capitole de Toulouse, Chœur Orfeón Donostiarra, Tugan Sokiev, direction

La Damnation de Faust, rarement jouée du vivant de Berlioz, est interprétée par l’Orchestre National du Capitole de Toulouse associé au Chœur Orfeón Donostiarra, pour la première fois invités dans le cadre du Festival Berlioz sous la baguette de Tugan Sokhiev. Des solistes vocaux talentueux (Marc Laho, Sophie Koch…) viennent compléter ce plateau de choix.

1er septembre à 21h Château Louis XI, Cour – La Côte-Saint-André

Orchestre les Siècles, François-Xavier Roth, direction

Pour cette soirée de clôture, en présence des fidèles compagnons du Festival, l’Orchestre Les Siècles et son chef François-Xavier Roth, la Symphonie fantastique, premier grand succès de Berlioz et qui a révolutionné le genre symphonique, résonne dans la cour du Château Louis XI. En complément, autre œuvre révolutionnaire, Symphonie n° 5 de Beethoven.

Pour en savoir plus : www.festivalberlioz.com

En dehors de ce Festival, la commémoration se poursuit avec de beaux concerts à venir.

En voici une sélection.

24 juin 2019 à 20h30 La Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez

Berlioz, Le Concert Monstre

Orchestre les Siècles, Jeunes Orchestre européen Hector Berlioz, Chœur et orchestre des Grandes Ecoles, chœur Sorbonne Université, chœur de la Cité Internationale Universitaire de Paris, François-Xavier Roth, direction

Cinq cents artistes sur scène : il n’en faut pas moins pour exalter la grandeur et le génie d’Hector Berlioz. Sa Symphonie funèbre et triomphale, créée place de la Bastille, retentit de toutes ses forces instrumentales et chorales. En complément, des ouvrages rares du compositeur français : L’Impériale, cantate pour deux chœurs et orchestre dédiée à Napoléon III, le Chant des chemins de fer, créé pour l’inauguration de la gare de Lille et Le Temple universel – qui chante que « la liberté se lève sur le monde… ». Pour finir, La Marseillaise, dans une orchestration époustouflante, chantée avec la participation du public.

29 juin 2019 à 20h Chapelle royale du Château de Versailles

17 juillet 2019 à 20h, Le Corum de Montpellier

Messes de Berlioz et Martini

Chœur et orchestre du Concert Spirituel, Hervé Niquet, direction

Alors qu’il n’a que 20 ans, Berlioz compose une œuvre déjà révolutionnaire à l’histoire tourmentée. Commandée par le maître de chapelle de l’église Saint-Roch, qui offre ainsi au jeune artiste une occasion de faire valoir au public parisien ses qualités de compositeur d’ouvrages lyriques, l’œuvre est exécutée pour la première fois dans cette église le 10 juillet 1825. A cette rareté vient se joindre la Messe de morts de Martini pour Louis XVI.

11 juillet 2019 à 20h Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Reims

La Symphonie Fantastique

Orchestre Symphonique de Mulhouse, Michel Plasson, direction

Pour le concert de clôture du Festival Flâneries Musicales de Reims, Michel Plasson, l’un des plus éminents spécialistes de la musique française, dirige le chef-dœuvre du compositeur.

26 juillet 2019 à 21h Citadelle de Sisteron

Orchestre Ose ! Daniel Kawka, direction

En 2019 l’orchestre symphonique Ose! dirigé par Daniel Kawka célèbre Berlioz avec le Fantastic Tour : une tournée de trois concerts estivals autour de la Symphonique fantastique. A l’occasion de cette tournée Ose! fêtera également un deuxième anniversaire des 150 ans : celui de la naissance d’Albert Roussel

18 et 20 avril 2020 Salle Erasme Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg

Orchestre philharmonique de Strasbourg, John Nelson, direction

Orchestre philharmonique de Strasbourg poursuit son aventure Berlioz avec Roméo et Juliette, avec Joyces DiDonato, Cyrille Dubois, Nicolas Courjal et le chœur de l’Opéra national du Rhin.