Voyage à Jérusalem : une réflexion sur le voyage en « Terre étroite »

Grand témoin – Louis Daufresne reçoit Cyprien Mycinski, normalien et auteur de l’ouvrage Une Terre étroite – Carnets d’Israël et de Palestine (éd. Salvator)

A l’aube de l’été, Louis Daufresne reçoit Cyprien Mycinski qui témoigne de son voyage à Jérusalem, entre Israël et Palestine. De quels aprioris doit-on se prémunir avant le départ ? Comment vivre son voyage, comment en retirer un enseignement ? Et comment ne pas tomber dans les travers du tourisme de masse ? L’auteur de Une Terre étroite – Carnets d’Israël et de Palestine qui paraît aux éditions Salvator nous propose un éclairage sur cette thématique.

Le contexte géopolitique du conflit israélo-palestinien doit s’appréhender selon Cyprien Mycinski, diplômé de Sciences Po et normalien, sans idées préconçues. S’il est bien nécessaire de partir en voyage dans un esprit d’ouverture et de découverte, il est également essentiel de ne pas conserver l’image d’une région radicalisée entre deux blocs.

Cet ouvrage offre donc un point de vue inédit sur l’affrontement entre Israël et la Palestine, sur cette “Terre étroite” que les deux peuples tentent de se départager depuis des décennies.

Mathilde Piqué