Victoire du Rassemblement National, percée des écologistes et effondrement des Républicains

Le Grand Témoin – Au lendemain des élections européennes, Louis Daufresne reçoit Arnaud Benedetti, Philippe Deloire et Olivier Milza de Cadenet.

Le Rassemblement national remporte les élections européennes d’une courte tête avec 23,31% des voix, soit 5 281 576 votes. Le parti de gouvernement et ses alliés centristes comme le MoDem échouent de peu à remporter le match progressistes versus populistes et arrivent en deuxième position en totalisant 22,41 % des voix, soit 5 076 363 votes. Surprise : avec 13,47 % des voix, soit 3 052 406 votes, Europe écologie – Les Verts dérobe la 3e place aux Républicains, qui s’effondrent à 8,48 % des voix, soit 1 920 530 votes. Grosse déception pour la France Insoumise à qui les écologistes subtilisent le titre de première force de gauche. La liste menée par Manon Aubry chute à 6,31 % des voix, soit 1 428 386 votes. Le Parti socialiste qui a fait liste commune avec Place publique de Raphaël Glucksmann maintient de justesse sa présence Parlement européen en réunissant 6,19 % des voix, soit 1 401 978 votes.

Debout la France de Dupont-Aignan stagne par rapport à 2014 et n’obtient aucun siège (3,51% des voix, soit 794 953 votes). Génération.s de Benoît Hamon (3,27 % des voix, soit 741 212 votes) et le Parti communiste (2,49% des voix, soit 564 717 votes) sombrent aussi sous le seuil des 5 % et se font talonner par le Parti animaliste (2,17 % des voix, soit 490 570 votes).

Recomposition et disparition des Républicains

Louis Daufresne reçoit :