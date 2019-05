Père Joël Pralong, globe-trotter de la charité

Le Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit le père Joël Pralong, supérieur du séminaire du diocèse de Sion en Suisse et ancien infirmer en psychiatrie, qui publie « Soutane au vent » aux éditions Cabedita.

Le père Joël Pralong emmène ses jeunes séminaristes en voyage au Brésil et les confronte à la misère des favelas. Ils y révèlent leurs qualités de cœur. La réalité sollicite leur souci de l’autre et les amène à donner le meilleur d’eux-mêmes sans exiger des compétences comme veut la société matérialiste. La jeunesse trouve un sens à la vie dans l’aide qu’elle fournit.

La charité au bout du monde

Pour l’auteur, voyager consiste à partir à la découverte de l’humanité sans a priori, écouter des populations et connaître leurs cultures, leurs croyantes, leur foi, sans juger. L’abbé suisse s’émerveille des croyances qui s’unissent dans la solidarité avec les plus pauvres, quelle que soit leur religion. Dans « Soutane au vent« , il court le monde, de pays en pays, par charité chrétienne. Joël Pralong aborde aussi les scandales sexuels auxquels l’Église fait face, l’homosexualité et le cas de Vincent Lambert dans l’émission de Louis Daufresne.